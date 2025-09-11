◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)

大会2日目が10日に行われ、男子シングルスでは戸上隼輔選手、篠塚大登選手が初戦敗退。前日にも松島輝空選手が1回戦で敗れたため、日本男子で試合が残っているのは11日に初戦を迎える張本智和選手ただ1人となっています。

パリ五輪シングルス代表の戸上選手(世界ランク17位)は韓国のオ・ジュンソン選手(同20位)と対戦。前週のWTTコンテンダーアルマトイで優勝していて今大会でも快進撃が期待されていましたが、接戦の末に敗れ初戦で姿を消すこととなりました。

同じくパリ五輪団体代表の篠塚選手(同27位)も、デンマークのJ・グロート選手(同24位)に敗戦。第1ゲームはわずか3点しか与えない好調なスタートを切りましたが、第2〜3ゲームはデュースの末に奪われ逆転。その後は巻き返せず、直近2大会に続いて今大会も初戦敗退。苦しい試合が続いています。

日本男子からは、張本選手(同3位)残り1人。11日に中国の薛飛選手(同45位)との初戦を迎えます。

▽日本勢男子1回戦

〈9日〉

松島輝空 1-3 王楚欽

〈10日〉

戸上隼輔 2-3 オ・ジュンソン

篠塚大登 1-3 J・グロート

〈11日〉張本智和 vs 薛飛