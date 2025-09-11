◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3広島(10日、東京ドーム)

見事な勝ち越しの犠牲フライで勝負を決めた巨人の坂本勇人選手が喜びのコメントをしました。

同点で迎えた8回、1アウト満塁のチャンスで代打出場の坂本選手がレフトへの犠牲フライを放つとガッツポーズで喜びを表しました。「ああいう緊迫した場面だったので、まずほっとしたっていう気持ちと、なんとかチームの勝ちに貢献出来て良かったなと思います」と心境を語りました。

打席では広島・島内颯太郎投手は5球目まではストレート勝負。6球目のチェンジアップをうまくすくい上げて犠牲フライとしました。「普段から岸田（行倫）さんにバッティング教えてもらっているんで（笑）。はい、よかったです！」と同じくお立ち台にあがった岸田行倫選手をいじるように名前を出し、スタンドのファンへ笑いを誘いました。

今シーズンは代打としての起用がメインとなった坂本選手。代打という役割に「初めて経験してますけど、後から出ている選手っていうのは本当に大変なんだなっていうのは今初めて知りましたし、そういう選手全員で戦っているので、どういう役割になるかは分からないですけど、なんとか求められたところで頑張れるようにやっていきます」と途中出場の難しさに触れつつ、意気込みを語りました。