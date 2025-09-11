石破首相が、自民党総裁選を巡り、自身の「肝いり政策」が後継に引き継がれるかどうかを注視している。

地方創生や防災庁の設置などの前進を期待する一方、政治姿勢に距離がある候補者が後任になれば、政権の方針が変更されかねないとみているためだ。

首相は１０日、首相官邸で小野寺政調会長ら自民議員から頻発する豪雨被害に関する要請文を受け取り、「政府としてできる限りのことをする。成案を早急に得たい」と意欲を示した。

首相は７日に退陣を表明したものの、側近によると、「やり残したことがある」と考えている。次期首相が選出されるまでの間、可能な限り政策の推進を目指すほか、後継首相にも肝いり政策を継承してもらいたいとの強い思いがある。

首相は退陣を表明した７日の記者会見で、災害対応の司令塔となる防災庁の設置や、コメの増産にかじを切った農政改革などを挙げ、「次の政権に何としても引き継いでいただかねばならない」と訴えた。地方創生についても「残念ながら道半ばだ」と悔しさをにじませた。

総裁選で首相が期待を寄せるのは、自身を支えた閣僚だ。出馬が有力視される小泉農相は５月の就任以降、首相の意をくみ、政府備蓄米の放出など矢継ぎ早に対策を講じた。林官房長官も政権の屋台骨として、日米関税交渉や災害対応などで多岐にわたって首相を支えた。政府関係者は「両氏なら石破政権の方向性を引き継いでくれるはずだと首相の期待は相当強い」と語る。

外交の継続性にも敏感になっている。首相は８月に来日した韓国の李在明（イジェミョン）大統領と会談し、日韓関係の改善をアピールした。出馬の意向を示している高市早苗・前経済安全保障相が外交を担う立場になった場合、保守的な主張から韓国や中国との関係が後退するとの懸念が首相にはある。

防災庁の設置を巡っても、出馬を検討している小林鷹之・元経済安保相は昨年９月の総裁選で不要論を唱えた。首相周辺は「首相は立場上、支持候補を明言できないが、各候補の主張をよく見極めたいと考えている」と解説する。