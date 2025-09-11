ネスレ日本の「アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん」

高齢や病気などでかむ力やのみ込む力が弱まったりしても食事を楽しむことができる食品が登場している。やわらかいごはんや溶けやすいふりかけ、具材をこしたなめらかなスープがある。（共同通信＝増井杏菜記者）

ネスレ日本（神戸市）の「アイソカル 高カロリーのやわらかいごはん」シリーズは、100グラムと食べきりサイズながら150キロカロリーを摂取できる。国産米を使用し、かむ力が気になる人にも配慮したやわらかい食感に仕上げた。定番の「白がゆ」や「玉子がゆ」のほか、「ひじきの混ぜごはん風」など3種の和風味も。12個入りパックで希望小売価格は3996円。

丸美屋食品工業（東京）の「くちどけふりかけ」シリーズは口の中で溶けやすい。「のりとたまご」は、ノリを粉末にして顆粒に練り込むことで風味を楽しみつつ、口の中に残らずのみ込みやすくした。通常品に含まれる刻みのりや削り節、粒ごまは歯に挟まりやすいため不使用に。他にさけなど計4種の味があり、8袋の詰め合わせで店頭想定価格は195円前後。

スープストックトーキョー（東京）の「食べやすさに配慮したスープセット」は、障害や高齢などさまざまな理由で食べる力に不安がある人向けに開発した。国産サツマイモやカボチャをこし器にかけ、具がない状態にしたなめらかなタイプや、具材が容易にかめたり歯ぐきでつぶせたりするミネストローネなど計4種類。4スープのセットで販売価格は3760円。（価格は変動することがあります）

丸美屋食品工業の「くちどけふりかけ」シリーズ

スープストックトーキョーの「食べやすさに配慮したスープセット」