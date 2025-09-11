｢ルフィ強盗団｣最高幹部が獄中告白…日本を震撼させた闇バイト集団が最初に目につけていたビジネス

闇バイト実行役を恐怖で支配する「接触部隊」…その恐ろしい正体

渡邉被告（以下、被告表記は略）が立ち上げた特殊詐欺グループ――「ルフィ強盗団」の前身は、彼の地元・北海道の仲間を集めて結成され、「箱」と呼ばれるチームのトップや現金の回収役など、重要な役割に配置されていた。

幹部の一人、今村磨人（きよと）（41）は渡邉が大学時代に立ち上げたイベントサークルで出会った20年来の知人であり、小島の後にグループに加わり、幹部となった藤田聖也（としや）（41）とも札幌で一緒に水商売をした仲だったという。

小島が「渡邉は基本誰も信用しない」と評するように、その慎重さゆえにグループは拡大したともいえる。それでも、受け子の持ち逃げや回収役が″飛ぶ″ことはままあった。

そんな渡邉がなぜ、面識もなく、かけ子としてうだつが上がらなかった新参者の小島を組織の中枢に抜擢したのか。小島は、筆者に度々こう語った。

「ボス（渡邉）が求めていることを実現するため、ひたすら動いてきたからでしょうか。人間的な魅力があるので支えるのは苦ではなかったですし、借金を全額肩代わりしてもらっていて、ボスには恩義もあった。″小島はゴマすりと太鼓持ちで出世した″と思う人もいたでしょうね。そこが、今村や藤田と私の違いでした」

渡邉が作った特殊詐欺グループはいかにして力をつけて拡大し、後に世間を震撼させる「ルフィ強盗団」へと変貌したのか。幹部たちの暮らしぶりはどんなものだったのか。外様だった小島はいかにして最高幹部まで出世し、組織の内側で何を見たのか――。

衝撃！ルフィ強盗団が最初に目につけていたビジネスとは

’19年１月頃、ボスは日本円の偽札を使ってフィリピンの為替両替業者を騙し、カネを奪うビジネスをやりたがっていた。私は両替業者の下見や偽札作りを手伝うなかで、少しずつボスの信頼を得ていきました。

偽札のビジネスは上手くいかなかったんですが、２月から私がリーダーとなって、実行役を集める「リクルーター部署」を立ち上げるようボスに命じられました。

ボスはこのプロジェクトを「ハーレム計画」と名付け、女のリクルーターのみ集めるよう求めましたが、思うように人が集まらず頓挫。そこで、グループの人たちが「Ｒ」と呼んでいた「詐欺の受け子」を探し始めます。Ｒとは「ライダー」「レシーブ」の頭文字を語源とした造語です。

３月からは、フィリピンのマカティ市にある日本人街「リトル東京」で新たな拠点づくりを始めました。同時に「うさぎ日本語学校」という学校法人としてライセンスを取る手続きも行った。ライセンスが取れれば、アポ（かけ子）を就労ビザで入国させることができるからです。

リトル東京の拠点には、本部（渡邉をトップにしたグループ）と、そこから派生し、今村をトップとした「Ｋ箱」、ボスのグループから独立したＭという人間がトップの「ＳＴ箱」という二つのフランチャイズ（いずれも渡邉のグループとは別物）が入りました。

私はスプレッドシートで各箱の売り上げ一覧を作り収支を明確にし、箱のサポート、詐取したカネの回収補助、リクルーターとしても働きました。激務でしたが、ただボスに認められたい一心で、快楽すら感じていた。４月の月収は、グループに加入して初めて100万円を超えました。後に私の月給は固定で200万円となり、そこへ成功報酬が加わるようになります。

’19年６月、渡邉の指示によって、新人を中心に構成され、幹部らとは別の人間が箱長を務める「Ａ箱」が立ち上がる。Ａ箱はそれからわずか４ヵ月で、月に２億円を詐取し、ＳＴ箱と並ぶ稼ぎ頭となる。一方、後に「ルフィ」を名乗る今村が率いるＫ箱の売り上げは惨憺（さんたん）たるものだったという。

今村は私のサポートなしでは何もできず、詐欺はかなり適当にやっていたように映った。性格は明るく、ギャンブル好きでバカラに興じる気の良いおじさん、という感じです。ただ、その適当さが後に私との間に亀裂を生んだ。後の広域強盗でも、今村の気質が仇（あだ）となりました。

『FRIDAY』2025年９月12･19日合併号より

取材・文：栗田 シメイ（ノンフィクションライター）