泣いている赤ちゃんを心配する猫たちの姿が276.3万再生され、注目を浴びています。猫たちの行動を見た視聴者からは「『どうする？？』『これどうする？？？』ってなってる」「皆んなオロオロしててかわいい」などのコメントが寄せられています。

【動画：爆泣きしている赤ちゃんの周りに『続々と猫が集まってきた』結果…】

泣き出してしまった赤ちゃん

TikTokアカウント「1pm」に投稿されたのは、泣いている赤ちゃんと猫たちの姿。このとき、投稿主さんは息子さんを連れてご実家に帰省中だったとのことで、赤ちゃんと猫たちは初対面だったそうです。

ふとした拍子に泣き出してしまった赤ちゃん。心配になったのか、赤ちゃんの頭を見下ろすようにソファの上から茶白猫と白猫が寄ってきたのだとか。「どうしよう」「どうする？」とかなり戸惑っている様子だったといいます。

わらわらと集まる猫

続いて黒猫がソファの横から顔を出すと、ひじ置きにおててをのせ、伸びあがるようにして赤ちゃんの様子をうかがっていたそうです。

さらに「なんだなんだ？」とばかりに、複数の猫たちが集まってきたといいます。

別の部屋からも猫が集まってきて、みんなで赤ちゃんを四方八方から見守る事態に…。

わらわらと集合してきた猫たちは、オロオロ、ソワソワしていて、泣き止まない赤ちゃんを心配している様子だったとか。

右往左往するしかない猫たち

猫たちには赤ちゃんを泣き止ませることができず、ひたすら周りをウロウロしていたそう。なかには猫同士で顔を突き合わせ「どうしたら泣き止むかな？」と相談している様子も見られたとか。

わらわら集まってくる猫たちを見た視聴者からは「想像の3倍猫ちゃん居たわ」「3匹くらいかと思ったら、わんさかいた」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「1pm」には、子守り担当の猫ちゃんも登場しています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「1pm」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。