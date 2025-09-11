【愛の、がっこう。第10話】愛実、カヲルとの交際を教頭に打ち明ける
【モデルプレス＝2025/09/11】女優の木村文乃が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「愛の、がっこう。」（毎週木曜よる10時〜）の第10話が、11日に放送される。
【写真】ラウール＆木村文乃、身長差ショット
本作は、すれ違うことすらないはずの2人が出会い、大きな隔たりを越えて惹かれ合うラブストーリー。堅い家庭で育ったまじめすぎる高校教師・小川愛実（木村）が、文字の読み書きが苦手なホスト・カヲル（ラウール／Snow Man）に言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていくも、さまざまな批判や非難、憎しみ、嫉妬が容赦なく2人を襲う。
親元から離れて一人暮らしを始めた小川愛実（木村文乃）と、働いていたホストクラブ「THE JOKER」が閉店することになったカヲル（ラウール）。すれ違い続けた2人はようやく再会する。愛実は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。
いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。自分のせいで愛実が非難を浴びるのは嫌だと言うカヲルに対し、愛実は学校にカヲルとの交際を正直に伝えると話す。
決意の表情の愛実を見て、カヲルの中にはある戸惑いが…。学校で、愛実はカヲルと交際したいと教頭の植野（今藤洋子）に打ち明ける。一定の理解を示したように見えた植野。しかし、念書の約束を破る以上は退職してほしいと愛実は告げられてしまう。
◆木村文乃主演「愛の、がっこう。」
◆「愛の、がっこう。」第10話あらすじ
