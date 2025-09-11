か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【スタバ】集めたくなる「新作グッズ」
【スターバックス】から秋をテーマにした「新作グッズ」が登場。三日月やうさぎがあしらわれた可愛らしいアイテムが、眺めるたびに心を和ませてくれそうです。今回は食卓やデスクを彩るコースター、絵本のようなイラストのスターバックスカードをご紹介。ぜひゲットして、秋ムードを感じてみて。
うさぎの跳ねる姿が可愛い「シリコンコースター ムーン＆ラビット」
うさぎが跳ねているような可愛らしいビジュアルのこちら。三日月が描かれた、秋らしいコースターです。スタバのロゴが入っているほか、三日月にはさりげなく凹凸が施された、細部までこだわりを感じられるデザイン。食卓やデスクに置いておくだけで、華やかさと季節感を添えてくれそうです。値段は\2,000（税込）。
絵本のような温かみのある「スターバックス カード ミッドオータムムーン」
秋らしいイラストがあしらわれた、三日月とうさぎのスタバカード。見るたびに心が和むような、温かみのあるタッチがたまりません。まるで絵本のような可愛らしいカードは、プチギフトにもぴったりです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：S.Hoshino