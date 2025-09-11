連休明けで「やる気が出ない」という声が多いなか、無人の部屋でひとり遊びに夢中になり、全力で走り回る猫の様子が話題を呼びました。

X（旧Twitter）に投稿された動画の再生回数はなんと200万回を突破、いいね数も8.6万件と大注目。コメント欄には、「一体何と戦ってるのー！」「ヤル気を半分わけてー…」といった声が寄せられ、見た人を笑顔にしてくれています。

【動画：「キレッキレの動きに笑ったｗ」無人の部屋でひとり遊びする猫を見てみると…】

布団に突撃するルールーちゃん

Xアカウント「kaoru@新作LINEスタンプ出ました」に投稿されたのは、7歳の猫「ルールーちゃん」の動画。

静かな部屋に置かれた布団へ、勢いよくダッシュ！ 丸い目を輝かせて伏せの姿勢をとり、獲物を狙うような真剣な表情を見せます。くるっと回って華麗に着地したかと思えば、また布団に全集中。

その機敏な動きと終始カメラ目線の可愛らしさに、多くの人が元気をもらったとコメントしています。

やる気満々の動きに元気をもらう

時々くるっと回転して華麗に着地、次の瞬間には静止して周囲を確認。その繰り返しの中で見せる俊敏な動きと真剣なお顔が、とにかく可愛いのです。

やる気が出にくい連休明けでも、全力で遊びに挑むルールーちゃんの姿は、見ている私たちの心を軽くしてくれたのでした。

投稿には、「毎日休みなのに、やる気出せる猫すごい」「こんなに動いたら、また1週間休みもらわなきゃ」といったコメントが寄せられています。

「kaoru@新作LINEスタンプ出ました」さんのXアカウントには、ルールーちゃんの可愛い表情や癒される投稿がたくさんあります。

