

山口健二（結木滉星）（C）日本テレビ

結木滉星が、桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（10月8日からスタート）に出演。誘拐犯グループの一人、山口健二を演じる。

今作は桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか 心震わすノンストップヒューマンサスペンスドラマ。

二人を追う“追跡者”として結木滉星の出演が決定した。結木滉星が演じるのは誘拐犯グループの一人、山口健二（やまぐちけんじ）。八神製薬に恨みを持っていて今回の犯行に加わる。暴力的で後先を考えない性格。ろくに働かず、交際相手のヒモとして暮らしている。当初は大介（佐野勇斗）の仲間だったはずだが…はたして敵なのか、味方なのか。■結木滉星（山口健二 役）コメント

今回演じさせてもらう山口という役は私欲のために人を利用し、うまくいかない事は人のせいにするという人物です。山口という役を演じる上で、人間の負の部分と深く向き合う必要があると思っています。個人的にこういった役柄を演じさせていただく機会が少なかったので、クランクアップまで山口という人間と向き合い続け、作品全体のアクセントとなれるように全力で突き進んでいきます。新水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」是非ご覧ください。