ビー・エム・ダブリュー株式会社は、正規ディーラーの株式会社モトーレン阪神が運営する「西宮BMW」をリニューアルオープンしたと発表した。

同新店舗は、2025年9月6日から営業を開始し、顧客中心の体験を重視した新コンセプト「リテール・ネクスト」を導入。自然光を活かした開放的なショールームと併設サービス工場により、購入からアフターサービスまでを一貫提供している。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

リテール・ネクストを導入

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: 長谷川 正敏）のBMW正規ディーラーである株式会社モトーレン阪神（代表取締役：片岡 伊佐夫）は、「西宮BMW」をリニューアル・オープンし、本年9月6日（土）より営業を開始する。

リテール・ネクストとは、顧客のニーズや思考を第一に考える「カスタマー・セントリック（顧客中心主義）」をテーマに、魅力的なショールームでの体験を提供することを目的とした新しい販売のコンセプトであり、持続可能な環境に優しいデザイン設計を特徴としている。また、デジタルツールを活用し、車両の検索、機能、特徴を知るだけでなく、さらに、顧客の個々のニーズにあわせてショールームでの体験をサポートする。（デジタルツールは、今後順次導入予定）

西宮BMWは、西宮市を東西に横切る幹線道路である国道２号線に面し、近隣にはショッピング施設や住宅街が広がる、交通利便性の高いエリアに位置する。ショールームは吹き抜け構造を採用され、開放感のある空間設計が特徴。大きなガラス面から自然光が差し込み、BMW車のデザインや質感を体験可能な展示環境となっている。同一敷地内にサービス工場を併設しているため、車両の購入からアフターサービスまでをワンストップで対応できる利便性の高い店舗である。西宮BMWは、前回の改修からおよそ10年が経過し、今回の改修ではBMWのブランド価値をより一層体現する空間デザインへの刷新に加え、ショールームおよびサービス工場の機能性・快適性の向上も図っている。改修後は、より洗練された展示空間と、効率的なサービス提供環境を整備することで、これまで以上に顧客満足度の高い店舗運営を目指す。

株式会社モトーレン阪神「西宮BMW」の概要

所在地： 西宮市津門大箇町4-3 代表取締役： 片岡 伊佐夫 営業責任者： 坂本 裕義 拠点責任者： 田中 宏 ショールーム面積： 255.28㎡ 新車展示台数： 3 営業時間： 10:00-18:00 ショールーム電話： 0798-37-3525 定休日： 火曜日、第2・3水曜日 オープン予定日： 2025年9月 6日（土）

リリース提供元：ビー・エム・ダブリュー株式会社