プロ3年目の1989年9月10日、初の一軍昇格から3試合目のヤクルト戦で、ようやく初安打を打つことができた。

ホームのナゴヤ球場。4点を追いかける九回裏に代打で打席に立ち、左前にポテンヒットを打った。

相手は同い年のギャオス（内藤尚行）。愛知生まれの同郷で、地元の豊川高から86年のドラフト3位で入団した。高校時代に対戦したこともあって、コイツなら打てると思っていた投手の一人だった。

もっとも、プロ3年目まで一軍に上がれなかった俺とは違い、ギャオスは1年目から開幕一軍入りを果たすと、3年目には先発、リリーフとして大活躍していた（89年は41登板で12勝5敗8セーブ、防御率2.82）。

「ギャオス、すげえなあ」

と、リスペクトはしていたものの、高校時代のイメージもあって、「俺の歴史の一ページ目がギャオスかよ。それもポテンヒットかよ……」とガッカリしたのを覚えている。

この記念すべき初安打のボールは手元にはない。俺は記念ボールにまったく興味がないからだ。2009年8月16日にロッテの唐川侑己から打った350本塁打の記念ボールも試合後に俺のところに届けられたけど、誰かにあげてしまった。自分で持っているより、他の人が持っている方が大切にしてくれると思うからだ。

中には、自宅にヒストリールームをつくる選手やOBの方もいるが、そういうものとは無縁。人にプレゼントできなかった記念品の数々は、自宅の倉庫の奥で眠っていて、どこにあるかさえ分からない。リビングにも、その手のものは何も飾っていない。俺の家に来たら、野球選手だったとは誰も思わないだろう。

だから、91年5月9日の大洋（現DeNA）戦で打ったプロ初本塁打（田辺学さんという左投手から場外弾）のボールも持っていないが、十何年ぶりかに一度だけ手元に戻ってきたことがあった。

いつだったか、中日時代に秋田で試合をやったときのことだった。試合前、「実は山粼さんのプロ初本塁打のボールを持っている」と言う男性が訪ねてきたのだ。

「大学時代、横浜に試合を見に行っていて、それからずっと大事に持っていました。今日お返ししたいと思って来ました」

そう言って男性の差し出したボールは、真っ黒に光っていた。

何度も触れられた証しだった。

「そんなに大切にしてくれていたんですね。持っていてください」

俺はボールにサインを書き、男性に手渡した。（つづく）

（山粼武司／元プロ野球選手）

