天海祐希「面白くなってきたじゃない」 ドラマ『緊急取調室』メンバー勢ぞろいのポスター完成
天海祐希が主演する10月16日スタートのドラマ『緊急取調室』第5シーズン（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、天海をはじめとするキントリメンバーが勢ぞろいしたメインビジュアルが解禁された。
【写真】天海祐希主演『緊急取調室』ドラマ撮影クランクイン！ キントリ・メンバーたちが撮影現場に再集結
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年5月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て、完結編となる劇場版公開を前に新たな一歩を踏み出した『緊急取調室』。本日公開されたのは、キントリの再集結を強調した圧巻のメインビジュアルだ。
「面白くなってきたじゃない」――主人公・有希子が劇中で毎回口にする頼もしいセリフが添えられたそのビジュアルには、天海を中心に、長年にわたり『緊急取調室』を支えてきた田中哲司（梶山勝利役）、速水もこみち（渡辺鉄次役）、鈴木浩介（監物大二郎役）、大倉孝二（磐城和久役）、塚地武雅（玉垣松夫役）、でんでん（菱本進役）、小日向文世（小石川春夫役）ら豪華キャストが勢ぞろい。第5シーズンの開幕に向け、それぞれが“らしい”表情を浮かべながら、まっすぐ前を見据える姿に、胸が熱くならずにはいられない。
国家の最高権力＝内閣総理大臣と直接対決する劇場版へとつながる、激動の第5シーズン。シリーズ完結の時に向け、力強く歩み出したキントリメンバーを待ち受けるのは、難事件、そしてどこまでも奥深い人間ドラマ――。12年にわたるドラマシリーズの集大成から目が離せない。
さらに、本日9月11日21時からの木曜ドラマ『しあわせな結婚』放送内で、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像と過去作の映像を使用した30秒予告映像が初公開。撮れたての本編映像もいち早くお披露目される。
今回の予告映像では、キントリシリーズを象徴する“うぇ〜ぃ”や取調べシーンなど、心を揺さぶる名場面を凝縮。キントリメンバーとともに数々の事件に立ち向かった中田善次郎（大杉漣）の姿も映し出され、シリーズの歴史と12年間の絆を感じさせる仕上がりに。先週公開された15秒バージョンから、さらに厚みを増した今回の映像は必見だ。
木曜ドラマ『緊急取調室』は、テレビ朝日系にて10月16日より毎週木曜21時放送。
