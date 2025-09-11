『愛の、がっこう。』第10話 愛実、カヲルに一緒に暮らさないかと提案
木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第10話が今夜放送。愛実（木村）がカヲル（ラウール）に一緒に暮らさないかと提案する。
【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第10話 場面カット
本作は、禁断なのに純粋な“愛”を描くオリジナルストーリー。すれ違うことすらないはずの高校教師・小川愛実とホスト・カヲルが出会い、言葉や社会を教える秘密の“個人授業”を続ける中で次第に距離を縮めていき、大きな隔たりを越えて惹（ひ）かれ合う姿を描く。
■第10話あらすじ
親元から離れて一人暮らしを始めた愛実と、働いていたホストクラブ「THE JOKER」が閉店することになったカヲル。すれ違い続けた二人はようやく再会する。愛実は新居にカヲルを招き入れ、二人は冗談を言いながらカップ麺を食べる。
いつの間にか眠ってしまったカヲルの寝顔を見つめ、もう逃げないと決意する愛実。早朝、愛実はこっそりと帰ろうとするカヲルを呼び止め、ここで一緒に暮らさないかと提案する。
自分のせいで愛実が非難を浴びるのは嫌だと言うカヲルに対し、愛実は学校にカヲルとの交際を正直に伝えると話す。決意の表情の愛実を見て、カヲルの中にはある戸惑いが…。
学校で、愛実はカヲルと交際したいと教頭の植野（今藤洋子）に打ち明ける。一定の理解を示したように見えた植野。しかし、念書の約束を破る以上は退職してほしいと愛実は告げられ…。
木曜劇場『愛の、がっこう。』は、フジテレビ系にて毎週木曜22時放送。
