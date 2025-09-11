栗山千明主演『晩酌の流儀』初の秋冬編キービジュアル公開 第1話ゲストに渡邉美穂
俳優の栗山千明が主演を務めるテレビ東京系ドラマ25『晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜』（10月3日スタート 毎週金曜 深0：42）のキービジュアルが11日に公開された。また第1話に元日向坂46・渡邉美穂がゲスト出演する。
【画像】雰囲気ガラリ！チェックシャツにメガネ姿の渡邉美穂
同作は「1日の最後に飲むお酒をいかにおいしく飲むことができるか」を追求する、＜お酒＞をテーマにしたグルメドラマ。シーズン4となる今回は、7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”を届ける。美幸を取り巻く周辺環境がさらに広がり、パワーアップ。ライバル不動産会社の出現や、新しくコンビニ店が登場。さらに商店街にも新たなメンバーが加わり、美幸の晩酌へと向かう情熱もより加速する。
公開されたキービジュアルでは、お酒を手に真剣な表情の美幸にクローズアップ。シリーズ初の“秋冬編”となる今回は、真っ赤な紅葉と真っ白な雪景色を背景に、美幸の晩酌への熱い思いがほとばしるインパクト大なデザインになっている。
また第1話では、引っ越し系インフルエンサー・古山和香役で、日向坂46の元メンバーで現在は俳優としての活躍する渡邉美穂が出演する。
このほか、オープニングテーマは、フジファブリックのギターボーカルとして作詞作曲を担当する山内総一郎の「人間だし」に決定した。
■山内総一郎コメント
『晩酌の流儀４ 〜秋冬編〜』のOPテーマに「人間だし」を選んでいただき、とても光栄です。慌ただしい日々の中でも、ほっと一息つく晩酌の時間に寄り添える曲になればうれしいです。僕の晩酌つまみ定番は、オーブンがあれば5分で仕上がるオイルサーディンマヨ七味です。放送を観て、また新しい晩酌の流儀に出会えることを楽しみにしています！
