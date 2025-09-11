【独自】「自然が売りなのに残念」大量“不法投棄”が林道や崖の斜面に　畳・引き出し・石材…廃棄物“７トン”の例も　埼玉・飯能市

林道の脇に捨てられていたのは、ボロボロになった畳。

家屋を解体した際に出たとみられる廃棄物が、大量に不法投棄されていた。

（Q.ひどいですね。畳とかもあるんですね。いつ捨てられた？）

埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：

通報があったのが今年5月。

これらは2025年5月、埼玉・飯能市で見つかった、不法投棄された廃材。

壁の一部や、机の引き出し、さらに石材など、さまざまな廃材がまとめて捨てられている。

捨てられてから長い時間が経ち、ゴミの上からは草が生えていた。

この状況を目の当たりにした 市の担当者は…。

埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：

残念ですね。 (飯能市は)自然が売りになっているので、このように美観を損ねるのは本当に残念でしょうがないです。

（Q.どのように捨てられた？）

埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：

推測になりますが、下の方に国道があるので、そちらから投棄の車が搬入してきたのかなと思います。

さらに、道路脇の崖の斜面にも大量の廃材が捨てられていた。

（Q.あの奥の方にある石も？）

埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：

あの石も不法投棄のものだと思います。

市によると、これらの場所は市が所有する土地ではないため、すぐに撤去はできないという。

埼玉県飯能市 クリーンセンター ・真野昌己主幹：

飯能市と県、警察と連携をとってどのように進めるか話し合っているとことです。

一方で、4月に見つかった廃棄物については、市の所有地に不法投棄されていたため、市の職員らがすでに撤去している。

ゴミを取り除くと、そこには水路があった。

ここで撤去された廃棄物は、約7トンに及ぶという。

市は、不法投棄が相次いだため、新たに複数の看板を設置して警告。

さらに、不法投棄を監視するパトロールの回数を増やすなど、対策を強化している。

（「イット！」 9月10日放送より）