茂木敏充氏「全てをささげる」一番乗りで出馬会見 小林鷹之氏も近く“結論”へ 総裁選めぐり動き活発に
自民党総裁選挙をめぐる動きが活発化しています。茂木敏充前幹事長が10日、一番乗りで出馬会見を行ったほか、小林鷹之元経済安保担当相が10日夜、立候補について近く結論を出す考えを示しました。
■小林議員、立候補について近く“結論”へ
10日夜、都内のホテルに姿を見せたのは、“ポスト石破”のひとり、小林鷹之議員（50）。
記者
「小林鷹之議員がかつて所属していた二階派議員らとの会合に参加します」
2度目となる総裁選に立候補するか、近く結論を出す考えを明らかにしました。
■小泉農水相、国民民主党・榛葉幹事長と同席
こちらも“ポスト石破”のひとり、小泉農水相は10日午後…。
小泉農水相
「お作りになったのはどちらですか？」
生産者
「これから植えるはずだった3万本近くの苗が、植える場所がなくなった」
先週、静岡県で発生した“竜巻被害”について、県内の生産者らから復旧に向けた要望を受けました。
被害にあった静岡県が地元の国民民主党・榛葉幹事長も同席。
国民民主党 榛葉賀津也幹事長
「残ってちょっと話をしようとおっしゃるので、若干、今の政局交えた話をさせていただいて、最後、私の方から『総裁選出ないんですか？』と聞いたら、『ふふふ』と笑ったので『がんばってください』と言った」
ただ、本人は…。
小泉農水相
「正確に言うとそれがまずないです。榛葉さんからそのこと（総裁選）を聞かれたのは事実ですが、『そういう話は答えられるわけないじゃないですか』と話した」
■茂木前幹事長、YouTubeで動画を公開
“ポスト石破”に名前が挙がる5人。
“立候補第1号”となった茂木前幹事長が10日、YouTubeで動画を公開しました。
茂木氏のYouTubeより
「茂木敏充は次世代にバトンを渡す役割を果たします」
「結果を出す」と総裁選に向けた決意をにじませた茂木前幹事長。
出馬会見では…。
前回総裁選6位 茂木敏充前幹事長（69）
「（自民党は）会社でいえば業績が急速に悪化し倒産寸前の危機です。私はこの最悪な状況だからこそ立ち上がる決意をしました。私の全てをこの国にささげます」
◇
今月22日に告示をむかえ、来月4日に投開票が決まった総裁選。
一方、今回の総裁選の“陰の主役”となる立憲民主党など野党は、臨時国会の召集を求める文書を衆議院議長に提出。
野党は「政治空白」が生まれることを、あらためて批判しています。（9月10日放送『news zero』より）