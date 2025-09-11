

【ランキング表】信頼される｢CSR企業ランキング｣未上場企業TOP20

『週刊東洋経済』2025年3月8日号で発表した第19回「CSR企業ランキング」（2025年版）。同ランキングは2007年から発表し、今回で19回目。CSR（企業の社会的責任）と財務の両面から「信頼される会社」を見つけることを目的にしている。

今回はその中から「未上場企業」を対象としたランキングを紹介する（ランキングの元データや作成方法などの解説はこちら）。未上場企業は、財務得点は含めず、CSR得点のみでランキングしている。対象は93社。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には上位50位まで掲載している。そちらも参考にしていただきたい。

NTTグループ各社が上位に

1位はNTT西日本（総合ポイント292.1点、以下同）で2年連続。2位NTTドコモ（290.3点）、3位NTT東日本（287.6点）、5位NTTドコモビジネス（283.6点）とNTTグループ各社が上位を占める中、4位にサントリーホールディングス（286.1点）が割って入る結果となった。





NTT西日本は、人材活用98.1点、環境97.8点、企業統治＋社会性96.2点といずれも高得点。同社は、ワーク・ライフ・バランスに優れた職場環境の整備に注力しており、コアタイムのないスーパーフレックスタイム制度や勤務間インターバル制度を導入している。2023年度の有給休暇取得率は95.6%、男性育児休業取得率は100%超に達する。また、経験豊富なシニア社員に向けては、会社が必要と認める業務分野において、70歳まで継続して雇用できる仕組みを導入している。

環境面では、地域社会への貢献として、西日本エリア30府県で約5,600人が参加する一斉清掃活動を実施。人工衛星やドローンを活用して効率的な森林管理・林業施業を実現する「森林クラウド」サービスを提供するなど、事業を通じた環境課題の解決にも取り組んでいる。

NTTドコモは、「地球環境保全への貢献」や「多様な人材の育成・活用、社員の働きがい向上」など6つのマテリアリティを特定し、KPIを設定している。例えば、多様な人材活用として、2025年度までに女性管理職比率15%以上、女性役員比率25〜30%以上、新任女性管理者登用率年30%継続などを目標に掲げている。

また、特例子会社「ドコモ・プラスハーティ」を中心に障害者雇用にも取り組み、グループ全体の障害者雇用率は2.61％と法定超を維持している。環境面では、温室効果ガス排出量について、2030年カーボンニュートラル（自社のみ、スコープ1・2が対象）、2040年ネットゼロ（サプライチェーンも含む、スコープ1〜3が対象）を目標に掲げている。

NTT東日本は、「地域社会・経済の活性化への貢献」を重点テーマの1つとして掲げ、ICTを活用した地域課題解決を推進している。具体的には、千葉県いすみ市で地元企業と協働で地域商社を立ち上げ、漁業DXによる魚価向上に貢献したり、福島県福島市でベニザケの完全閉鎖循環式陸上養殖の実証実験を成功させるなど、事業を通じた地域産業創出に寄与している。人材活用においては、女性社員向けメンタリング施策や男性育休取得促進に向けたトップメッセージ発信などを行っている。

サントリーホールディングスの取り組み

サントリーホールディングスは、水問題解決への取り組みを重点課題の一つとして設定。国内工場の水源涵養エリアを中心に全国16都府県26カ所で「サントリー天然水の森」活動を展開し、生物多様性保全に取り組む。生物多様性保全プロジェクトの支出額は2023年度7.1億円に上る。プラスチック削減にも積極的で、ペットボトルの軽量化や100%サステナブル化を目指し、リサイクルPETの比率向上や植物由来原料100%使用のペットボトル開発に取り組んでいる。

NTTドコモビジネスは、DXの推進による社会課題解決に注力している。具体的な取り組みとして、生成AIやGPUなどの高出力サーバーの需要拡大に対応し、国内初の「液冷方式」を採用した超省エネデータセンターサービス「Green Nexcenter」を展開。サーバーの冷却に必要な電力量を従来比約30%削減している。また、AIによる認知機能測定サービス「脳の健康チェックフリーダイヤル」を提供し、認知症による不安を減らす社会の実現にも取り組む。

従来、CSR・サステナビリティへの取り組みは、さまざまなステークホルダーを有する上場企業が中心だった。しかし、サプライチェーンを介した上場企業の働きかけもあり、未上場企業のCSR・サステナビリティ活動も年々進展している。日本全体の持続可能な成長を実現するためには、こうした未上場企業の主体的な取り組みが不可欠だ。ガバナンスなど求められる水準が上場企業と異なる分野もあるが、今後は未上場企業の動向にも注目する必要があるだろう。

1〜20位





掲載企業一覧

NTT西日本／NTTドコモ／NTT東日本／サントリーホールディングス／NTTドコモビジネス／NTTアーバンソリューションズ／ファミリーマート／ベネッセホールディングス／日新電機／日立ハイテク／伊藤忠テクノソリューションズ／東芝／日立システムズ／JSR／ロジスティード／日立ソリューションズ／ローソン／プロテリアル／竹中工務店／パイオニア

（村山 颯志郎 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集長）