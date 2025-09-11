角田裕毅のレッドブル残留は過酷に “同僚”フェルスタッペンとの間に生じる言い訳できぬ「185」の差「数字は嘘をつかない」
信頼するメキース代表との間で環境も整備されつつある角田(C)Getty Images
F1でし烈な戦いを余儀なくされているレッドブルの角田裕毅。今年3月27日の昇格以来、苦戦が続いている25歳の日本人に対する評価は、日を追うごとにシビアなものとなっている。
【動画】無謀だった「同僚」ローソンの走行 角田がキレた接触シーンを見る
現地時間9月7日に行われたF1第16戦イタリアGP決勝で角田は13位でフィニッシュ。姉妹チーム・レーシングブルズのリアム・ローソンとの“同士討ち”によるマシンダメージが影響し、ライバルとの差は開く形となった。
来季に向けた各チームのドライバーラインナップも大きな話題となる中、今季で契約満了を迎える角田の去就問題も過熱。低迷から浮上の兆しが見えない現状では、本人の目標とする「レッドブル残留」に対するチームの意向も不透明なままとなっている。
当然、周囲の“逆風”は強まっている。米専門メディア『Motorsport.com』は「ユウキ・ツノダの置かれた状況は厳しくなり始めている。誰もがこの気さくな日本人ドライバーを気に入っているが、数字は嘘をつかない」と指摘。昇格以降の14戦で、エースドライバーのマックス・フェルスタッペンが194ポイントを獲得している傍らで、9ポイントと低迷するパフォーマンスを糾弾した。
同メディアは、人間味に溢れたキャラクターと類まれなポテンシャルを「飛び級で挑戦したF2では3位という実績を残し、その潜在能力を示していた」と評価。「レーサーとしても、人間としても、ツノダはF1にとって財産である」と惜しみつつも、言い訳の効かない不振を強調した。
「新たな代表となったローラン・メキースは、ツノダとフェルスタッペンを平等に扱い、最新パーツを与えるなど精神的支えにもなっている。ただ、それはすぐに成績が上がらなければ、言い訳がなくなることも意味している。ツノダは早急にその事実を理解する必要がある。なぜなら、環境が整えられた中でレッドブルに留まるのに十分な結果を出せなければ、彼のF1キャリアは、本人が望むよりも早く終わってしまうかもしれないからだ」
また、レッドブルの地元でもある英国の大手メディアからも厳しい意見が飛ぶ。公共放送『BBC』のF1番を務めるアンドリュー・ベンソン記者は「ツノダは来シーズンにレースシートを失うことになるのだろうか？」という視聴者の質問に、こう切り返している。
「ツノダに残された時間は刻々と過ぎている。メキース代表は『ユウキに関しては、予選ペースよりもレースペースの面で改善すべき点が多いと言えるだろう』と認めた。しかも、ツノダは（イタリアGPの）予選10位であり、ポールポジションを獲得したフェルスタッペンより0.727秒も遅い。フェルスタッペンが使用したものと同じフロアパーツを用意されなかったが、それだけが大きな差を生んでいるわけではない」
さらに「来年の残留をアピールするツノダの時間がなくなってきていることは明らかだ」と断言したベンソン記者は「アイザック・ハジャーが、ツノダのシートを獲るのに絶好のポジションにいるのは間違いない」と強調。レーシングブルズの新人が来季にレッドブルの一員になると予測した。
残留に向けて正念場を迎える角田。「あと数回のレース結果や内容をチェックして、遅くとも10月中には最終的な決定を下したい」と発言しているマルコ氏の言葉を鵜呑みにすれば、残されたアピールタイムはあとわずかだ。それだけに、来る現地時間9月21日に決勝を迎えるアゼルバイジャンGPでは、今まで以上に結果だけが求められそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]