見た瞬間、「わかりやすいな」と思えるメールがある。一方で、一目で「うえっ…」と思って閉じたくなるメールもある。その差はどこにあるのか？

ハーバード大学教授であり、ハーバード行動洞察グループ（BIG）のディレクターを務める行動科学者トッド・ロジャース。行動科学で人を動かす方法を研究してきた彼が、「読まれる文章」「読まれない文章」の原理を突き詰め、科学的に正しい文章術として体系化したのが『忙しい人に読んでもらえる文章術』（トッド・ロジャース、ジェシカ・ラスキー＝フィンク著、千葉敏生訳）だ。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局 三浦岳）

これで、仕事のテンポが変わる

現代のビジネスでは、多くのやり取りがメールで行われる。メールがうまい人とは話が速く進むが、下手な人とは無駄な手間が増える。

そして、仕事のスピードに最も影響を与えるのが「メールのターン数」だ。仕事が遅い人のメールは確認が多く、やり取りが増え、時間も労力もかさむ。

では、どうすればターン数を減らせるのか。この点について『忙しい人に読んでもらえる文章術』の著者は次のように述べている。

無駄な1ターンをなくす

行動に必要なステップ数を減らし、読み手が行動しやすくするために、メッセージのなかでできるちょっとした工夫はたくさんある。

たとえば、打ち合わせの日程調整のメールを例に取ろう。多くの人は失礼にならないよう、まずは次のような漠然とした訊き方をする。

来週あたり、打ち合わせでもいかがでしょうか？

こうした柔軟な依頼は、お互いにとって都合のよい日時を探るためのメールのやり取りにつながりやすい。

だがより効果的なのは、相手が理解し、返信しやすい形で、打ち合わせの所要時間や日時を先に提案するという方法だ。

たとえば、次のような感じだ。

来週、30分の打ち合わせをしませんか？ 次の日時はいかがでしょう？

・火曜日（3月13日）の午前10時半〜

・水曜日（3月14日）の午後0時〜

・木曜日（3月15日）の午後3時〜

日程調整にありがちな質問や混乱を避けるため、短く、箇条書きにしつつも、過不足なく情報を示している点に注目してほしい。

このメッセージなら、これ以上の不要なメールのやり取りをしなくてすみ、打ち合わせの日程がスムーズに決まる。

