ダレノガレ明美、船越英一郎、貴乃花親方--。特徴をとらえたモノマネで人気を博した、お笑いコンビ・ガリットチュウの福島善成さん。しかし、その裏には20年間という長すぎる下積み生活がありました。妻と2人の子どもを抱えながら、それでも芸人を諦めなかった理由とは。（全3回中の1回）

【写真】極貧時代を経て大ブレイクした福島さんの「鉄板」モノマネ芸の数々（全15枚）

中学を卒業したらすぐにでも芸人になりたかった

人を笑わせるのがずっと大好きだったという福島さん

── 福島さんは、いつから芸人になろうと思われていたのですか？

福島さん：小学生のころから、芸人になりたいとずっと思っていました。人の笑顔がすごく好きで、漫才で人を笑わせるって最高だなって思ってたんです。中学生になって、ダウンタウンさんを見て「中学を卒業したらすぐに芸人になろう」と思いました。

── その後、どうされたのですか？

福島さん：両親に「高校だけは出てくれ」って言われて、高校に進学しました。でも、僕の出身は熊本の天草で、すごく田舎なんです。芸人になりたいと思っても情報がないし、当時は今みたいにネットやスマホもない時代です。だから、どうやって芸人になればいいのかも全然わかりませんでした。そんなとき偶然、読んでいた『Hot-Dog PRESS（ホットドッグ・プレス）』という雑誌に、吉本興業・元会長の大崎洋さんのインタビューが載っていたんです。その大崎さんの写真にポスターが写り込んでいて、そこに「東京NSC2期生募集」って書いてあったんですよ。「これだ！」って思いましたね。

最後の一桁がわからない番号に電話をかけ続け

── 募集要項そのものではなくて、写真に写り込んでいた募集要項を見つけたんですね。

福島さん：そうです（笑）。そこに連絡先が載っていたんですけど、写り込みのレベルなので、よく見えないんです。電話番号の最後の一桁が見切れていたので、0から9まで順番に番号を押して、吉本興業につながるまで電話をかけ続けました。なんとかつながって、東京NSC2期生に申し込んで、高校卒業後に上京して芸人を目指しました。

── 上京されてからの芸人生活は、どうでしたか？

福島さん：当時、同期は250人くらいいて「俺は明日売れるんだ！」みたいな、イケイケの人たちが全国から集まってきていました。「ラクしてお金を稼いで、女の子にもモテて、目立ちたい！」っていうノリだったと思います。僕も東京に出てきたときは、正直そんな感じで「まあ、1年くらいで売れるだろう」っていう甘い考えでいました。でも、NSCの初日の授業で「これは長い戦いになるぞ…」と悟りました。

── 何があったのでしょうか。

福島さん：自己紹介などがあったのですが、人前でおもしろいことを言うのは、一瞬だったらなんとかなっても、それ以上、笑わせ続けるのが難しいと気づいたんです。ちゃんと笑わせるためには、やっぱり経験とかセンスが必要なんだと知りました。そこで、何者でもない自分を痛感したというか。「自分って、とんでもなくおもしろくないな」って思いましたね。で、「長い戦いになるぞ」って覚悟をしたわけです。でも、まさかそこから20年もかかるとは思いませんでしたね（笑）。40歳手前になって、ようやく芸人として食べていけるようになりました。

「だったら今結婚してもいいじゃん」

お子さんとお揃いのTシャツで

── 福島さんは、いわゆる売れない時期に奥さんと出会われてご結婚されていますよね。

福島さん：はい。当時、芸人仲間たちとよくコンパに行っていたんです。とにかく誰かを笑わせたくて、コンパの席でも女性を笑わせたい一心でした。そんななか、今の奥さんと出会いました。奥さんは当時から栄養士をしていて、すごくまじめな女性でした。芸人に興味がないし、共通点も接点もなかったんですけど、とても穏やかで、でも芯が強い女性でした。そういうところに惹かれて、つき合い始めたんです。

── そこから、どのようにご結婚することになったんですか？

福島さん：つき合って2年くらい経ったころだったと思います。奥さんが「私たち結婚しないの？」って聞いてきたんです。当時、僕は全然売れていなかったし、生活もできない状態だったので「3年後に売れてから結婚しよう」って言いました。そしたら奥さんに「3年後に売れてなかったら、結婚しないってこと？」って聞かれたんです。それで僕が「売れてなくても結婚しようか」と答えたら、「だったら、今でもいいじゃん」って言われまして（笑）。

それで、29歳のときに、まったくの無名でお金もない状態のまま結婚しました。それからわりとすぐに、1人目の子どもが生まれましたね。

── 逆プロポーズのような形ですね！

福島さん：奥さんがなんで僕とつき合って、結婚してくれたのかは今でも謎です。本人は後悔してると思いますよ（笑）。だから当時は、感謝の気持ちを込めて、奥さんを1日1回笑わせることにしていました。奥さんが笑うと「笑った！僕と結婚してよかったでしょ」って言い聞かせたりしていました。ただ、本当にお金はなかったんです。2年後に2人目が生まれました。奥さんは「1人も2人も、苦しいのは変わらないから」って言ってましたね。

「見切り品の見切り品」を買う生活だった

── ご結婚されてから、生活は変わりましたか？

福島さん：3年後に売れたら結婚しようと言っていたのに、3年どころか20年くらい、まったく売れませんでした。いちばんしんどかったのは、35、36歳のころでしたね。お金がなさすぎて、冗談抜きで月に50公演くらいお笑いの舞台に出ていたんです。1日3公演、舞台に立つ日もありました。それでも給料は、大学生の初任給くらいだったと思います。

── お子さんが2人いて、大変でしたね。

福島さん：それだけ働いてもお金がなかったので、家族の食費は週1000円くらいのときもありました。奥さんは化粧品を買うお金もなかったので、自分で生活用品を作っていました。米のとぎ汁で化粧水を作ったり、お酢でリンスを作ったり、生活に必要なものは自然の材料を使っていましたね。まさにナチュラルな生活でした。

── 4人家族で食費が週1000円というのはかなり厳しいと思うのですが、どのようにやりくりされていたんですか？

福島さん：まず、僕は芸人の先輩にごちそうになったり、劇場でもらえるお弁当をもらって帰ったりして、お金をかけないようにしていました。奥さんは、2人の子どもにちゃんとしたものを食べさせようと、激安スーパーの割引時間に買い物に行っていました。「見切り品がさらに見切り品、またさらに見切り品」になるまで粘って食材を購入していましたね。

── 見切り品の見切り品ですか？

福島さん：ほぼ、腐る寸前の状態だったと思います。でも、奥さんは栄養士で料理がすごく得意なので、その日に買えたもので、おいしくて栄養のあるものを子どもたちのために作ってくれていたんです。週1000円くらいの食費でやりくりしていました。本当にすごいことだと思います。奥さんは裁縫も得意だったので、使い古した下着をリメイクして、子どものよだれかけも作っていました。

── 奥さん、すごすぎます…。

福島さん：当時、唯一の外食はくら寿司でした。でも、お金がないので当時100円だったうどんを、まずはみんなで頼むんです。うどんでお腹をいっぱいにさせてから、お寿司を食べるようにしていました。だから家族4人で行っても、1500円もいかなかったですね。とにかく「まずはうどんを食べよう」と言っていました。そのせいで、息子は大きくなるまでくら寿司を「うどん屋さん」だと思っていたようです（笑）。

長い節約生活で、買い物が下手になってしまった

モノマネで大ブレイクを果たした

── その後、40歳でモノマネでブレイクされてからは、生活は変わりましたか？

福島さん：40歳のとき、船越英一郎さんや貴乃花親方のモノマネでCMが3本決まったり、映画の試写会でプレゼンターとして呼ばれる機会も増えたりして、お給料が一気に増えたんです。その年は、プレゼンターの仕事が芸能界で僕がいちばん多かったんですよ。

── ご家族の反応はどうでしたか？

福島さん：奥さんはすごく喜んでくれました。僕もうれしくて「服でも何でも好きなもの買っていいよ」って言ってたんですけど、貧乏生活が長すぎたせいか、買い物が下手になっていたみたいです。「作業着か古着しか、緊張して買えない」って言ってました。でも、そのころから家族旅行にも毎年、行けるようになって、子どもたちの行きたいところや少しいいところに連れて行ったり、レアな体験もさせたりできるようになりました。子どもたちも喜んでいて、少しは恩返しができたかなと思います。

夫婦にしかわからない夫婦の歴史

── 奥さんも喜びましたよね。

福島さん：奥さんは肝が据わっていて、僕より強くてたくましいと思います。普通の女性には耐えられないような生活を、よく続けてくれていたなと思います。普通だったら、20回くらい離婚されていたと思いますよ。

「こんなに貧乏なのに、どうして平気なの？」と奥さんに聞いたことがあるんです。そうしたら「1人目が生まれたときに、この子を育てあげよう。そして、あなたと添い遂げようと誓った」って言っていました。その言葉を聞いたときは、本当にありがたいと思いました。ずっと貧乏だったのに、支え続けてくれたことに感謝しています。

── ステキなエピソードですね。

福島さん：ただ、だからといって僕たち夫婦は、いつもべったりしている感じではないし、もちろんケンカもします。文句もたくさん言われますし。でも、それがうちの家族の形なんだと思います。僕の両親も、僕から見たらめちゃくちゃ文句を言い合ってますけど、40年間小さい布団で一緒に寝てますからね（笑）。

夫婦にはその夫婦だけの形とか、それまで積み上げてきたものがあって、外からはわからない歴史みたいなものがあるんだと、最近思います。

…

一生添い遂げようと決意した奥さんの強い思いが支えとなり、大変な生活のなかでも家族4人で楽しく過ごしていたことがうかがえます。しかし、そんなささやかな暮らしの中で、30代後半に差しかかると福島さんは突然多くの病気に見舞われます。血圧が240を超えて、緊急病院で検査を受けることに。高血圧、肝機能障害、痛風と数々の病気に見舞われますが、それが柔術を始めるきっかけに。現在では、国際大会で優勝を果たすほど大活躍。人生、何が転機となるかわかりませんね。

取材・文／大夏えい 写真提供／福島善成