ドイツからスウェーデンまで充電なしで到達

全固体電池のプロトタイプを搭載したメルセデス・ベンツ『EQS』が、途中充電なしで1205kmを走行した。技術開発における画期的な成果だ。

【画像】全固体電池でEVに革新？ 2020年代に量産化へ【メルセデス・ベンツEQSのテスト車両を詳しく見る】 全13枚

メルセデス・ベンツは、市販のEQSセダンを改造したテスト車両を用いて、本社のあるドイツのシュトゥットガルトからスウェーデンのマルメまで走行。ゴール時にも航続距離はあと137km残っていたとしている。



全固体電池を搭載したEQSのテスト車両 メルセデス・ベンツ

両都市間の通常ルートは約1015kmだが、同社は地形や交通状況を考慮し、フェリー航路を避ける代替ルートを設定した。これにより総走行距離は160km以上延長された。

全固体電池は米ファクショナル・エナジー社のセルを使用し、パッケージは英国ノーサンプトンシャー州ブリックスワースにあるメルセデスのF1拠点との共同設計だ。重量と設置面積は標準のEQSの液体リチウムイオンバッテリー（最大774kmの航続距離）と「同等」とされるが、エネルギー容量は25％向上しているという。

このバッテリーパックは、使用中のセルの膨張・収縮を制御する空気圧アクチュエーター付きのフローティングセルケースを採用し、安定性と寿命の改善を図っている。

メルセデス・ベンツは当初、この全固体電池により航続距離が約1000kmに延伸されると見積もっていた。

最高技術責任者のマルクス・シェーファー氏は、全固体電池を「ゲームチェンジャー」と称し、今回のテスト走行により「新たなレベルの航続距離と快適性」を実現できることが示されたと述べた。

シェーファー氏はさらに、メルセデス・ベンツが全固体電池の市場投入を2020年代中に目指していると付け加えた。全固体電池は長年EVに革新をもたらす技術と見なされてきたが、開発の遅延に直面してきた。

ライバルのフォルクスワーゲン・グループも、同時期での実用化を目標としている。同グループはミュンヘン・モーターショーで全固体電池プロトタイプを公開したが、四輪車ではなく、傘下ブランドであるドゥカティ製のバイクを使用している。