分け洗いで、時短も節水も。肌にも衣類にもやさしい洗濯機【ハイアール】の洗濯機がAmazonに登場中‼
黒カビに強く、汚れに強い。二槽式の頼れる一台【ハイアール】の洗濯機がAmazonに登場!
ハイアールの洗濯機は、、分け洗いに対応した二槽式洗濯機。白物と色物を同時に洗えることで、洗濯時間を短縮し、洗濯水の使い回しによる節水も可能。効率的で経済的な洗濯を実現する。
ステンレス製の脱水槽は黒カビが発生しにくく、衛生的。洗濯槽が固定されている構造のため、アレルギーの原因となるカビの発生を抑え、敏感肌の方にも安心して使える。粉石けんの使用も可能で、肌へのやさしさにも配慮されている。
給水切替機能により、脱水槽へのすすぎ専用給水も可能。泥汚れなどのガンコ汚れは、事前にすすぐことで洗濯効率が向上する。
洗い時間や水流の調整はダイヤル操作で簡単。素材に合わせて洗い方を変えることで、衣類を傷めずに長持ちさせる。衣類のからみを抑える水流方式も採用し、仕上がりも快適。
操作パネルは大きな文字で見やすく、新型つまみで切り替えもスムーズ。洗濯終了を知らせるブザー付きで、使いやすさにもこだわった設計。
毎日の洗濯を、もっと清潔に、もっと効率的に。二槽式だからこそ叶う、やさしさと頼もしさを備えた一台。
