YOLUから新登場♡髪を内側から補修するナイトケアシリーズ

睡眠中の髪ダメージに悩む女性たちへ。夜の美容習慣を豊かに彩るナイトケアブランド【YOLU】から、第4弾となる「メロウナイトリペアシリーズ」が2025年10月1日(水)より順次発売されます。シャンプー・トリートメント・ヘアミルクをラインナップし、シルク成分やカシミヤケラチンを贅沢に配合。翌朝、毛先までまとまるサラサラ髪を実感できる、YOLUならではの新しい夜間美容ケアです。

厳選成分で叶えるサラサラ髪

「メロウナイトリペアシリーズ」には、分子量の異なる3種のシルク成分1を組み合わせた“スムースナイトリペア処方”を採用。

毛髪の内側から外側までを段階的に補修し、毛先までしっとりまとまるのに根元は軽やか♡

さらに、カシミヤケラチン2やパールエキス*3を配合し、睡眠中の摩擦や絡まりを防ぎます。翌朝の指通りが心地よいサラ髪へ導くのが最大の特長です。

*1 イソステアロイル加水分解シルクAMP、セリシン、加水分解シルク

*2 加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）

*3 加水分解コンキオリンタンパク

心地よさと香りで夜を満たす

シャンプー・トリートメントは「ジャスミン＆フィグリーフ」、ヘアミルクは「ジャスミン＆ペアー」の香りを展開。

安らぎを感じるアロマティックフレグランスで、穏やかな夜を演出します♪ さらに、ブランド史上初となる夜間美容ヘアミルクも登場。

ドライヤーの熱ダメージを補修し、朝までまとまりやすい髪に。毎晩のバスタイムを贅沢なリラックスタイムへと変えてくれるシリーズです。

※すべて2025年10月1日より発売開始予定。全国バラエティショップ、ドラッグストア（一部店舗除く）、ECサイトで購入可能。

夜の美容習慣をYOLUで格上げ

夜のひとときを、美しい髪への時間に変えるYOLUの「メロウナイトリペアシリーズ」。シャンプー迷子になりがちな方や、翌朝の広がり・パサつきに悩む方にぴったりです。

シルクのようになめらかな髪を育みながら、香りに包まれて過ごすリラックスタイム。ナイトケアの新定番として、自分へのご褒美に取り入れてみませんか？