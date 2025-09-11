事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。EXILE ATSUSHIのものまねをしている、ものまね芸人のRYOが9日の橋幸夫さんの通夜に参列したことに対し、不快感をあらわにした。

「全く関係ないのにお葬式に参列するとか恐ろしい売名行為をする人がいるんですね…」と書き出した上で「メディアは見事に釣られてしまいました モノマネされてるATSUSHIさんも大迷惑だと思います」とつづった。

猪狩の投稿に対し「公認されてたみたいだから公認取消せばいいのにね」「しかも葬儀でサングラス」「しかもあんまり似てない」などと書き込まれていた。

RYOは自身が参列した写真や動画をアップした上で「2025.9.9火曜 傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせて しまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪。続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなく EXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します」とつづった。