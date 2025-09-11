◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、中国・マカオ)

大会2日目が10日に行われ、女子シングルスでは張本美和選手（世界ランク6位）と早田ひな選手（同13位）のパリ五輪メンバー2人がストレート勝ち。前日の伊藤美誠選手（同8位）、大藤沙月選手（同10位）に続き日本女子4選手全員が初戦突破を決めています。

張本選手はルーマニアのE・サマラ選手（同35位）と対戦。8月の「ヨーロッパスマッシュ」で快勝した相手に対して、今回も圧倒。攻めの卓球で第1ゲームは1点しか奪われなかった張本選手。通算3ゲームで許した得点はわずか「6」と実力差を見せ、試合時間わずか14分28秒で初戦を突破しました。

また早田選手は台湾の黄怡樺選手（同50位）に快勝。41歳のベテランを相手に序盤から主導権を握ると、痛めていた左腕をものともしないパワーあふれるショットを連発。こちらも3対0でストレート勝ちをおさめました。

日本女子の2回戦は、張本選手と大藤選手が直接対決。これまでの国際大会では張本選手が2勝1敗と勝ち越していますが、今回はどのような結果になるでしょうか。また伊藤選手は蒯曼選手（同4位）、早田選手は王曼碰選手（同2位）と、中国のトップ選手と対戦。厳しいドローも、中国の壁を破ってのベスト8を目指します。

▽日本勢女子1回戦

〈9日〉

伊藤美誠 3-0 リウ・ヤンズー

大藤沙月 3-2 シン・ユビン

〈10日〉

張本美和 3-0 サマラ

早田ひな 3-0 黄怡樺

▽日本勢女子2回戦〈12日〉伊藤美誠 vs 蒯曼張本美和 vs 大藤沙月早田ひな vs 王曼碰