TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の演出を務めるTBS社員の藤井健太郎氏が11日までにX（旧ツイッター）を更新。EXILE ATSUSHI似のものまね芸人RYOが9日の橋幸夫さんの通夜に参列したことに対し、私見を述べた。

藤井氏は、RYOが橋さんの通夜に参列したことを伝えるウェブ記事を引用した上で「『そっくりさん系のモノマネ芸人、ヤバい説』は日々立証を続けております」とポスト。

別の投稿では「歌マネや声マネなどと違い、ひとつも努力せずに売れてしまうことがあるため、そっくりさん系のモノマネ芸人にはヤバい人が多めに含まれているのは有名な話」とつづった。

藤井氏の一連の投稿に対し「田舎ならそっくりさんでもギリばれないみたいなのやってませんでしたっけ」「ものまね番組大好きなので、なんとなく分かる気がします…」「なんとも香ばしい話」などと書き込まれていた。

RYOは自身が参列した写真や動画を自身のXでアップした上で「2025.9.9火曜 傳通院にて橋幸夫さんのお通夜 報道陣関係者の皆様に勘違いをさせて しまい大変申し訳ございませんでした」と謝罪。続けて「僕はEXILE ATSUSHIさんではなく EXILE ATSUSHIそっくりのRYOです。失礼致しました。橋幸夫さんのご冥福をお祈り致します」とつづった。