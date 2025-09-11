「新聞を読んでいる人のほうが認知症の進行がゆるやかだったり、発症年齢が高い」と指摘するのは、脳神経外科医で1万人以上の脳を診てきた石川久氏。いつもの新聞の読み方を「ひと工夫」するだけで、記憶力や集中力・基礎思考力など、脳のさまざまな機能を刺激することが可能になります。認知症を遠ざける新聞の読み方とは――著書『最近、「あれ」「それ」が増えてきた人のための70歳からの脳が老けない新聞の読み方』より、一部を抜粋して紹介します。

【書影】「ひと工夫」するだけで、《認知症》を遠ざける新聞の読み方とは？石川久『最近、「あれ」「それ」が増えてきた人のための70歳からの脳が老けない新聞の読み方』

* * * * * * *

「読まない面」にこそ、脳を目覚めさせる言葉が隠れている！

誰しもいつも読み飛ばしてしまっている面はあると思います。ですが、それは「いらない情報」「つまらない情報」ではありません。

こう考えてみてください。興味を引かれない面にこそ、脳を活性化させる鍵が隠されていると。

まずはいつも読み飛ばしている面を開いてください。

次に、見出しを読んで興味がそそられるような言葉を探してみてください。

そして、その記事を集中して読んでみます。脳に効かせるコツは、記事を読みながら「心に刺さる言葉」を探すことです。

いつも読まないような記事や心に刺さる言葉を見つけると、脳は「この情報をしっかり理解しなきゃ！」と反応します。

普段見ているものと違う内容が脳にとって新しい刺激となり、脳がそれに集中しようとします。このとき、脳内で集中力を高める物質（ドーパミン）が分泌されるのです。

脳が「もっと知りたい」と反応し、自然と集中力が高まる

かんたんに言うと、新しい情報や予想外のことに触れると、脳が「これに集中しなくては！」とはたらき、集中力がアップするということです。

また、違った視点を得ることで、問題を解決したり、考えをまとめたりする力（基礎思考力）が高まります。

さらに、脳が刺激を受けることで、やる気を引き出す物質（ドーパミン）が分泌され、学ぶことへの意欲も自然と高まります。

もっと活用してほしいのが、読み飛ばされがちな「新聞小説」です。

新聞小説には、心に刺さる言葉との出会いがあります。そうした言葉に出会うと、脳が「もっと知りたい」と反応し、自然と集中力が高まります。

さらに、物語の流れを追いながら登場人物の気持ちを考えたりすることで、基礎的な思考力も養われていきます。

そして、「続きが気になる！」「これから先はどうなるんだろう？」「明日が待ちきれない！」という気持ちが意欲を引き出します。

そのちょっとしたワクワク感が、脳を元気にしてくれるのです。

広告はオマケじゃない 見るだけで効果抜群「広告脳活」

紙面に載っている広告を目的に、新聞を購読している人はいないと思います。

しかし、広告も新聞を構成する立派な要素のひとつです。せっかくなので、「単なるムダなスペース」だと読み飛ばしてしまわず脳活に生かしましょう。

たとえば、新聞の広告は1枚の写真や絵として楽しめます。さらに、限られた文字数の中で目を引くキャッチコピーを作る人たちの技術は超一流です。

ですから、広告を味わってみてください。

なぜこのキャッチコピーなのか、なぜ新聞に広告を出したのかなど、コピーライターや広告主の思考を推理するのもよいでしょう。

単に広告を眺めるのではなく、そこから何かを学び取ろうとするだけでも脳は刺激され、基礎思考力が鍛えられます。

また、紙面の下のほうには本や雑誌の広告が掲載されていたりします。書店では自分の興味があるコーナーにしか行かないかもしれませんが、新聞広告では、普段気にもとめないようなジャンルの本と出会えるかもしれません。この新しいものとの出会いも脳には大きな刺激となります。

旅行広告を見ながら、そこへ旅行している自分をイメージするのも楽しい遊びです。いわば脳内旅行ですね。想像力をはたらかせることは、意欲や基礎思考力をアップさせることにつながります。



広告にも注目してみる（写真はイメージ／写真提供：Photo AC)

「折り込みチラシ」は脳活に生かせる？

また、新聞を定期購読する理由に「折り込みチラシ」をあげる人はたくさんいますが、これも脳活に生かせます。

不特定多数をターゲットにしたテレビ広告とは違い、折り込みチラシには地域に密着した広告が載っています。

そのため、今日はあっちのお店が安い、駅前に新しいお店がオープンしたなど、自分の生活に直につながる情報が得られるので重宝しますね。

ただ、お得な情報を入手してそれで終わらないのが本記事の新聞の読み方です。おすすめは、過去のチラシと比較して、肉に強いのか、野菜に強いのか、特売日には通常時より大幅に安いのかなど、お店の特徴を調べてみることです。

過去のチラシを取っておいて比較できれば一番よいのですが、大事なポイントは「お店を分析してみよう」「お店の特徴を知りたい」と好奇心を抱き、その情報を率先して入手、整理してみようとすることです。これを習慣化することで、意欲がどんどん高まっていきます。

チラシを有効活用した買い物は、脳活にもなります。チラシを見て安い品を買えるように計画を立てる、チラシの中からお得な日を選んで買い物に行く、これらの行為をくり返すことで、物事を整理し、順序立てて考える力が養われます。

節約ができて脳が活性化されるのですから、利用しない手はないですよね。

※本稿は『最近、「あれ」「それ」が増えてきた人のための70歳からの脳が老けない新聞の読み方』（アスコム）の一部を再編集したものです。