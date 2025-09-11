俳優の武田久美子（57）が、変わらないスタイル際立つセクシーショットを披露し、「わぁー、ナイスバディー！」「スタイル最高！！」「いつまで現役なんですか！？」など、絶賛する声が数多く寄せられている。

【映像】武田久美子のビキニ姿（全身あり）

1982年に映画『ハイティーン・ブギ』のヒロインを演じて俳優デビューした武田。翌年には歌手デビューも果たし、1989年に発売した写真集で披露した貝殻水着が大きな話題となるなど、グラビアクイーンとしても活躍した。Instagramでは胸元があらわになった姿や、おなかを見せたコーディネートなど色気あふれる写真もたびたび公開しており、「ヤバっ、色気半端ない！」「何時も若々しくて綺麗ですねー！」「年を感じさせない美しさ！素晴らしい！」など、その変わらない美しさが話題となっている。

10日の投稿では「久しぶりに水着になりました。選んだビキニは白の貝殻プリント。楽しい夏の思い出です」とつづり、抜群のスタイルが際立つビキニ姿を披露した。

この投稿にも「相変わらずスタイル良いですね！」「美しすぎる久美子さんの水着姿見れて幸せですぅ！」「いつまでも美しく、可愛く＆ゴージャス感を保たれていること、驚きを超えて感動の域に達しています」など、絶賛するコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）