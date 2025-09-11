“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４７）の妻でタレント・加島ちかえ（３６）が、マタニティー姿を披露した。

１１日までにインスタグラムで第１子妊娠を公表した加島は、一夜明けた１０日に「妊娠ご報告に沢山の愛あふれるお言葉ありがとうございます」と祝福に感謝した。

「私をこの世に産んでくれた母に感謝。居心地のいい毎日と、不安よりも楽しみな未来を想像させてくれる夫に感謝。大好きなお仕事をさせてもらえる環境に感謝。こんな私に理解と愛をくれる友人に感謝。こんな私を応援して励ましてくださる方々に感謝」と周囲への思いを記した。

そして「大切に育ててもらった自分の命が今度は大切な人との新しい命を育み、繋いでいける架け橋になれることに感謝と感動です」としみじみ。マタニティーフォトをアップし「妊娠発表の撮影を自宅でしようとなったものの、オシャレなマタニティウェアを持ってなくて、（パジャマでほぼ過ごしているｗ）慌てて手持ちのジーンズを履きましたら、チャックが全くあがりませんチカさんでした…」と笑う。ふっくらお腹を披露し「ジンチカベイビーがすくすく育ってくれている証ですね」と赤ちゃんの成長を喜んだ。

城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでＮｏ．１ホストを務め、カリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。加島は、上戸彩やきゃりーぱみゅぱみゅのものまねで人気を集め、「志村けんのバカ殿様」などに出演した。