「スタンド・バイ・ミー」主要キャストの一人、財布盗まれ思い出の品々失う
ジェリー・オコンネル（51歳）が、ヨガのクラス中に財布と携帯電話を盗まれたという。
映画「スタンド・バイ・ミー」の主要キャストの一人、バーン・テシオ役で知られるジェリーは9月5日、米ロサンゼルス内にあるスタジオで、妻と共にヨガのクラスを受けていたところ、置いてあった荷物の中から数百ドルの現金を含む所持品が盗まれたと明かしている。
ピープル誌にジェリーにこう話す。
「いつも同じ汚いスニーカーをヨガのクラスに履いていっていて、脱いだその汚い靴に財布と携帯を入れておくんだ。これまでに100回以上やってることだ」
所持品がなくなっていることには気づいたが、スタジオは施錠されていたため、当初は状況がつかめなかったというジェリー。落ち着いてスタッフに伝え、セキュリティカメラを確認したところ、遅刻したふりをして入ってきて、ジェリーの財布と携帯を盗み、出ていく人物の様子が映っていたそうだ。
すでにクレジットカードは使用されてしまっていたが、それにはカード会社が対応。しかし、財布の中に入っていた妻レベッカの高校時代の写真やジャック・マクブレイヤーからもらったという四葉のクローバー、「スタンド・バイ・ミー」の撮影時に手に入れた2ドル札、祖父の死亡記事など、思い出の品々を失ったことが残念だと語っている。
映画「スタンド・バイ・ミー」の主要キャストの一人、バーン・テシオ役で知られるジェリーは9月5日、米ロサンゼルス内にあるスタジオで、妻と共にヨガのクラスを受けていたところ、置いてあった荷物の中から数百ドルの現金を含む所持品が盗まれたと明かしている。
ピープル誌にジェリーにこう話す。
所持品がなくなっていることには気づいたが、スタジオは施錠されていたため、当初は状況がつかめなかったというジェリー。落ち着いてスタッフに伝え、セキュリティカメラを確認したところ、遅刻したふりをして入ってきて、ジェリーの財布と携帯を盗み、出ていく人物の様子が映っていたそうだ。
すでにクレジットカードは使用されてしまっていたが、それにはカード会社が対応。しかし、財布の中に入っていた妻レベッカの高校時代の写真やジャック・マクブレイヤーからもらったという四葉のクローバー、「スタンド・バイ・ミー」の撮影時に手に入れた2ドル札、祖父の死亡記事など、思い出の品々を失ったことが残念だと語っている。