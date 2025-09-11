石破茂首相が自民党総裁を辞任する意向を発表した。直接的なキッカケは前回の参院選での敗北だ。自民敗北をもたらした原因の一つが参政党の躍進だった。未だに何をやりたいのかが見えにくい参政党のワークショップに、ジャーナリストの藤倉善郎氏が潜入した。果たしてその結果は……。

互いを批判しない優しい集会

「党員一人ひとりの声を聞いてくれる党」

「マスコミや政府が隠していることを言ってくれる党」

「日本を雛形として世界を大調和に導く党」

中高年を中心に30人ほどが5、6人のグループに分かれて、「参政党ってどんな党？」というお題で語り合う。男女比は半々で、初参加は私を含め5人。「相手を非難しない」「考えが異なることも楽しみ、全部がまる、正解」などの「グランドルール」の下、優しい雰囲気の中で意見交換が進んでいく。

神谷宗幣代表

8月31日、大阪の堺市立東文化会館の研修室で開かれた参政党の「ワークショップ」。ファシリテーター（講師兼進行役）は、昨年の衆院選に参政党公認で立候補するも落選した池上和日子氏。元衆議院議員の西村眞悟氏の娘である。

抗議者から非難の“洗礼”

党員以外も参加できるものとして一般告知されていたイベントだが、開催場所は非公開で事前申込制。当日、文化会館内のイベント案内掲示板にも「参政党」の記載がない。施設の受付で会場の部屋を尋ねなければわからなかった。

研修室の入口では参政党スタッフから身分証の提示を求められ、申込時の名前と照合される。その周囲を警察官が警備していた。

この「厳戒態勢」は、現在、参政党の全国の街宣や集会に詰めかけている「参政党プロテスト」が原因だ。神谷宗幣代表はじめ関係者の発言や「日本人ファースト」が差別や排外主義だとして抗議活動を展開している人々だ。

この日の開催場所も事前に情報が漏れていたようで、廊下やロビーには抗議のプラカードを手にした10人ほどの「参政党プロテスト」の姿が。私も他のワークショップ参加者もろとも野次の洗礼を浴びた。

「差別よくないよ！」

「参政党、恥ずかしいよ！」

「（私の服装の）オレンジ色が足りないよ！ 忠誠心が足りないんじゃないか！」

身の危険を感じるような暴力的な態度ではない。実際、警官も彼らを制止したりはしていない。それでも、ただ廊下を歩いているだけで野次を浴び続けるのはやはりつらい。

多文化共生の楽しさを語ってみた

しかし、研修室に入ると、そこは全くの別世界だ。「仲間」を迎え入れる参政党支持者たちの温かい笑顔に満ちていた。「東京から来た。初めての参加だ」と告げると、いっそう歓待された。

ワークショップではお題に沿って参加者全員に自分の意見を発言させ、それを各グループのリーダーが全体に「シェア（発表）」する。20年以上前に取材したスピリチュアル系のグループセラピー（集団心理療法）の類いにも似ていて懐かしい。

出されたお題は「参政党ってどんな党？」「日本を良くするために、どんな党になってほしい？」「自分にできることは何か」。最後のお題では「ビラ撒きやポスティングを頑張りたい」といった類いの声が出た。政治的な活動をほとんどしたことがない私は「これからは関心を持ちたい」と語り、その理由を説明した。

「地元の駅前開発には、反対運動もあったのに私は関わらなかった。そしたら駅前の街が全部潰された。いろんな国の人が住んでいて、昔から韓国食材のお店やカレー屋など美味しいお店がたくさんあったのに。中国人の老夫婦がやっていた餃子が絶品のラーメン屋も廃業に追い込まれた。うちの近所には他にもエジプト料理店とかモスクもあって……」

しかし、リーダーが全体に「シェア」したのは「駅前開発で古い店が潰された」という部分だけ。外国人と共生する街の話はなかったことにされてしまった。

これが「日本人ファースト」というやつか。

潜入取材がバレた

終了後、参加者の一人が小声で話しかけてきた。私がメディアやYouTubeなどで顔を出して活動しているライターであることに気づいたようだ。しかし、詰め寄ってくる風でもなく、態度は穏やかだ。

「支部長とかには報告しないわけにいかないけど、とりあえず早く帰って」

警察が参加者を少人数に分けて出口まで誘導するというので、結局は私も最後まで残って他の参加者たちと一緒に退場することに。廊下では、また例の野次の嵐だ。中指を立てた手を黙ってこちらにかざす人もいた。

一連の抗議活動は、党本部にも萎縮効果をもたらしている。ワークショップの終盤、池上氏から「しばらくワークショップは中止と党本部から話があった」とのアナウンスが。

「イベントのお知らせもクローズドになる可能性が高い。党員登録をすれば、そうした交流の場にも参加できるので、よろしければ登録を」

結果的に体のいい勧誘文句になっていた。

「いい人たち」の正体

参政党の人たちはみな優しかった。私の素性に気づいた参加者ですら私を批判しない。「いい人たち」の集まりといった印象だ。

と思いきや、後日、抗議者の一人に話を聞いたところ、こんなことを知らされた。

「あの日のワークショップには元在特会（在日特権を許さない市民の会）関係者など、排外主義団体のヘイトスピーチ街宣の参加者が複数いた。排外主義活動は参政党以前からあったが、すでに勢いを失っている。その関係者が後発の参政党に接近しているということ」

ネット上に残された彼らの街宣の写真や映像を確認すると、特定の国や民族への敵意を煽り、時にはナチスのシンボルマークまで用いている。あからさまに「怖い人たち」だ。しかも、そこで名が挙がった一人は、ワークショップで私の素性に気づき「優しく」声をかけてきた人物だった。

「優しい、いい人」だと思ったのに。

国籍ではなく内心によって区別される政治

ワークショップでは同じ研修室内で「懇親会」も行われた。その席で「日本人ファーストの次のキャッチコピーを考えた」という参加者が、マイクで参加者全員に語りかけた。

「『日本を愛する人のために』です。どうでしょう。日本を愛する外国人ならいいですよね。日本を嫌いな外国人はダメ。日本を嫌いな日本人もダメ」

国政政党となった参政党の支持者は、日本人をも内心次第で差別する政治を期待する。これもその場で批判されることなく笑顔で語られ、他の参加者からも笑い声が漏れた。

雰囲気は「優しくていい人たちの集まり」風だが、そこで語られている内容は必ずしも優しくはなかった。

