今月4日に肺炎のため82歳で亡くなった歌手・橋幸夫さんの告別式が10日、東京・文京区で営まれ、親交のあった徳光和夫さん（84）が参列。橋さんとの思い出を明かしました。

デビュー当時から橋さんと親交があったという徳光さん。自身がパーソナリティーを務める15年前にスタートしたラジオ番組の初回放送に、橋さんがゲストで出演したそうで、「つい8月の下旬に橋さんに、15周年のゲストで出てくださいとお願いいたしました。橋さんがOKをしてくれて楽しみだったんです、再会が。そうしましたら（ラジオ収録の）2日前くらいに入院をされたと連絡がありまして、残念ながら実現はしなかったんでありますけど･･･」と突然の訃報に驚いたことを明かしました。

続けて「お目にかかって、もう一度お話をしたかった。社会性に富んだ方だったので、ボクシングの話や野球の話とか国際情勢、そういったような話に自分の見識をしっかり持ってお話しされる方だったので、そういうお話を橋さんとしたかったなと実感でありますよね」とコメントしました。

また、“生涯現役”で音楽活動を続けてきた橋さんに、「満足してらっしゃるんじゃないですかね。これも勲章だと思いますね。橋幸夫というブランドは、最後まで輝いたまま黄泉（よみ）の国に旅立たれたのではないかと思います」と追悼しました。

葬儀・告別式には他にも、橋さんがかわいがっていた後輩の三田明さん（78）やものまねタレントの清水アキラさん（71）たちが参列し、橋さんとの別れを惜しみました。