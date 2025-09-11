お笑いコンビ「千鳥」のノブ（45）が10日放送された日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。美術品のオークションに参加したことを明かした。

この日は「秋の芸術大賞」として、日本全国から話題のアート作品が大集合。大悟から「ノブは凄いよ。現代アートの展示会とかには行ってる」と言われると「凄くない」と苦笑。

だが「1回だけ行ったのよ。オークションみたいなやつ」と明かした。お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇が「そういうのが好きで、“ノブさん面白いんで行きましょう”と誘われ行ってみた」と言う。

「凄い、本当…草間彌生さん、何千万とか。本当に札みたいなの上げる」と説明。ノブは「何にもしなくて座っていたかた、1回くらい上げたいな、と。誰かの作品が90万円くらいになった時に、吉村が“ノブさんここなら大丈夫なんで上げてください”」と言うため。「ハイ」と札を上げたという。

すると、「後ろ振り返ったのみんな。“ザワザワ…ノブだ、ノブだ”ってなって。オークショナーたちが“ノブに譲ろう”って。いやいやいやいや、欲しくないのに上げて…。オークション会場で初めて“誰か上げてください！”」と頼んだと明かした。