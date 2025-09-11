俳優の瀬戸朝香（48）が、夏休み最後の旅行を子どもたちと満喫したことを報告した。

【映像】“パパそっくり”と話題の長男との家族ショット

2007年に元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男と11歳の長女、2人の子どもがいる瀬戸。2025年7月には、夏休みのため子どもたちが留学先のイギリスから帰国したことを明かしていた。その後は夜のコーヒータイムを長男と楽しむ様子や、ピアノを弾く長女の姿も披露していた。

9月7日の更新では、「まるッと2カ月間の夏休み。たっぷり一緒に過ごせると思っていたけど、あっという間に過ぎちゃった。息子も娘も知らぬ間に心も体も成長してました」と、子どもたちと海を満喫する様子を公開。「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」「パパが撮ってくれたのかな？」などの反響が寄せられていた。

子どもたちと夏休み最後の旅行を満喫

10日には「夏休み、子どもたちとの最後の旅行は大切な愛犬と共に…何するわけでもなく、温泉入って、サウナに入って、ただただのんびりと過ごしました。日焼けしてしまった足。たくさん遊んだ証し」とつづり、足湯につかる動画を公開している。

この投稿には、「ステキな思い出が増えましたね」「最高じゃないですか〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）