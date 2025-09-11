学歴詐称疑惑をめぐる市議会からの不信任決議を受け、伊東市の田久保市長は10日、自らの辞職・失職ではなく、議会の解散を選択しました。「信を問う」とする市長に対し、「大義なき解散だ」と怒りの声があがっています。田久保市長の今後の流れについて、改めて整理します。

■「失職する」「失職しない」…2つのケース

田久保市長が「失職するケース」と「失職しないケース」が考えられます。

まず、「失職するケース」ですが、10日の議会解散後、40日以内に行われる市議選の後、新たなメンバーで開かれる議会で再び市長への「不信任決議案」が出される可能性があります。不信任案は、「3分の2以上が出席」し、「その過半数の賛成」があれば可決となりますが、これが可決されれば自動的に田久保市長の「失職」が確定して市長選が行われることになります。

――一方で、「失職しないケース」というのは？

カギを握っているのは、「7」という数字です。どういうことかといいますと、不信任案が出された場合、市議の定数20人のうち「3分の2以上」の出席を満たすには、14人が必要です。逆にいえば、“7人が欠席”すると採決自体ができなくなります。

つまり、次の市議選で仮に7人の「田久保派」の候補者が当選すれば、形式上は採決を欠席することで不信任を阻止できて、今後も失職せず、市長を続けられる可能性もあります。

■疑惑をクリアにする真摯な姿勢を

藤井貴彦キャスター

「田久保市長は議会を解散し、市議会議員選挙で信を問うと話していますが、この問題は市民に信を問うて解決できる性格のものではないと感じます。選挙には膨大な資金と労力を必要とします。そのエネルギーを使う前に、疑惑をクリアにする真摯な姿勢を市民に見せられたかどうか」

「不信任決議を受けた場合に『議会を解散』する行為自体は、法的な問題はありません。しかし、ここまでこじれた過程には、大きな問題があると言わざるを得ません」

