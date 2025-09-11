10月スタート『緊急取調室』メインビジュアル解禁！天海祐希を筆頭にキントリメンバー勢揃い

天海祐希演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本／井上由美子）。

12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結へ――。

【映像】連ドラ＆映画で完結！『緊急取調室』完結までの12年

10月16日（木）からスタートする連続ドラマ・第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が久々にして待望の再結成。

12月26日（金）公開のシリーズ完結編『劇場版「緊急取調室 THE FINAL」』とも連動するエピソードも交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに立ち向かっていく。

拡大スペシャルで放送される初回まで、あと1カ月――撮影も快調に進んでいるドラマ『緊急取調室』。

そんななか、固い絆で結ばれたキントリメンバーが意気揚々と大集合。最新シーズンの顔となる力強いメインビジュアルが完成した。

◆天海祐希ら豪華キャストが再集結！

連続ドラマ4作品（2014年1月期、2017年4月期、2019年4月期、2021年7月期）、ドラマスペシャル2作品（2015年9月、2022年1月）を経て、完結編となる劇場版公開を前に新たな一歩を踏み出した『緊急取調室』。

最新作となるドラマ第5シーズンの情報解禁時に打ち出した天海の1ショット・ビジュアルに続き、今回公開されたのは“キントリの再集結”を際立たせた圧巻のメインビジュアルだ。

「面白くなってきたじゃない。」――主人公・有希子が劇中で毎度発する頼もしいセリフが添えられたメインビジュアルには、天海を中心に、長年にわたって『緊急取調室』を支えてきた田中哲司（梶山勝利・役）、速水もこみち（渡辺鉄次・役）、鈴木浩介（監物大二郎・役）、大倉孝二（磐城和久・役）、塚地武雅（玉垣松夫・役）、でんでん（菱本進・役）、小日向文世（小石川春夫・役）ら豪華メインキャストが勢揃い。

第5シーズンの開幕に向け、それぞれ“らしい”表情を浮かべながらまっすぐ前を見据える一同の姿に胸が熱くならずにはいられない。