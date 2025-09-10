アズディン・アライアにフォーカスした展示がラ ギャラリー ディオールで開催

ラ ギャラリー ディオールとアズディン・アライア財団が、「アライア（ALAÏA）」の創業者 アズディン・アライア（Azzedine Alaia）にフォーカスした展示を開催する。パリにあるラ ギャラリー ディオールで行われ、会期は12月1日から2026年5月3日まで。加えて、アズディン・アライア財団が保管している「ディオール（Dior）」のアーカイヴコレクションの展示を同会場で行う。期間は11月20日から2026年5月3日まで。

【画像をもっと見る】

アライアにフォーカスした展示では、同氏が蒐集した約30点のクリスチャン・ディオール（Christian Dior）の作品を同氏の作品と並べて展示。「ニュールック」の考案者であるクチュリエの影響が、チュニジア系フランス人クチュリエの作品にどのように表現されたかが示されるという。

ディオールのアーカイヴコレクションの展示では、アライアが蒐集した約600点におよぶディオールの作品の中から100点以上を初公開。ディオールの作品だけでなく、イヴ・サン＝ローラン（Yves Saint-Laurent）やジョン・ガリアーノ（John Galliano）など後継者たちが手掛けたディオールの作品の展示も行う。

両展示は、ガエル・マミンの協力の下、キュレーターのオリヴィエ・サイヤール（Olivier Saillard）がキュレーションを手掛ける。

◾️アライア展示

開催期間：2025年12月1日（月）〜2026年5月3日（日）

開場時間：11:00〜19:00

定休日：火曜日

会場：ラ ギャラリー ディオール

所在地：パリ8区、フランソワプルミエ通り11番地

◾️ディオール展示

開催期間：2025年11月20日（木）〜2026年5月3日（日）

開場時間：11:00〜19:00

定休日：火曜日

会場：ラ ギャラリー ディオール

所在地：パリ8区、フランソワプルミエ通り11番地