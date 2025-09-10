ニューバランスが大河ドラマのロゴをデザインした「グーチョキパー」とコラボ　Tシャツやキャップなど展開

「ニューバランス（New Balance）」が、デザイン&アートユニット「グーチョキパー（GOO CHOKI PAR）」とコラボレーションしたランニングアパレルコレクションを9月13日に発売する。ニューバランスオフィシャルストアで展開した後、9月の下旬に公式オンラインストアで販売。加えて、9月13日から22日までアトモス新宿店、ビームス メン 渋谷、ニコアンド東京店、and ST TOKYOで開催するポップアップでも取り扱う。

グーチョキパーは、2015年に浅葉球、飯高健人、石井伶の3人が結成したデザイン&アートユニット。言語や思考を超えたヴィジュアルコミュニケーションを軸にさまざまな領域で活動しており、近年は大河ドラマ「どうする家康」のタイトルロゴデザインや、TOKYO2020パラリンピックのアイコニックポスターを手掛けた。

コレクションは、「走る」という原初的な運動の造形を、視覚的に探究・再発見することをコンセプトに設定。「Running Shapes」をはじめとしたアートワークを、ショートスリーブTシャツ、シングレット、ショートパンツ、キャップに総柄やグラフィックとしてデザインし、機能性とデザイン性が融合した新しいランニングスタイルとファッションの楽しみ方を提案するという。価格帯は6930〜1万1990円。コレクションのアイテムを購入した人には先着でオリジナルシューズホルダーを配付する。

また、コレクションの発売を記念して、9月13日から22日までニューバランスRun Hub 代々木公園でアート展「Running Shapes」を開催。アパレルに採用した10点のアートワークに加え、同展示のために制作した新作を展示する。入場料は無料。

◾️Running Shapes

開催期間：2025年9月13日（土）〜9月22日（月）

開場時間：11:00〜19:00

会場：ニューバランスRun Hub 代々木公園

所在地：東京都渋谷区神南1-1-1 BE STAGE2階

入場料：無料

◾️ポップアップ

開催期間：2025年9月13日（土）〜9月22日（月）

会場：アトモス新宿店／ビームス メン 渋谷／ニコアンド東京店／and ST TOKYO