アカネ ウツノミヤが伊勢丹新宿店でポップアップを開催　ノベルティにネズミ型のチャームを用意

蓮井茜が手掛ける「アカネ ウツノミヤ（AKANE UTSUNOMIYA）」が、伊勢丹新宿店本館3階 リ・スタイルで、2025年秋冬コレクションのポップアップを開催している。期間は9月16日まで。

ブランド15周年を記念し、ファーストシーズン以来となるランウェイ形式で発表した2025年秋冬コレクションは、「WOMEN WITH HUMOR」をテーマに設定。イギリスのアーティストであるトレイシー・エミン（Tracy Emin）の複雑な色彩を組み合わせた1枚のペインティングに着想し、「古典的な女性らしさをいかに複雑に崩し、再構築するか」に焦点を当て、女性らしさを想起させるレース、チュール、アンゴラ、ファー、ドレス、ピンク、ランジェリーといった要素にブランドのユーモアを落とし込むことで、独自のカラーリングと世界観を表現した。

ポップアップではコレクションのほか、蓮井が手掛けるシューズブランド「パープレッド（Purpred）」の2025年秋冬コレクションのアイテムも展開。また、4万円以上の購入者には、2025年秋冬コレクションの残素材を使用したフェイクファーのリップポーチと、過去に使用した残糸を用いたネズミ型のチャームをノベルティとして配付している。

◾️ポップアップ

開催期間：2025年9月10日（水）〜9月16日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿店本館3階 リ・スタイル

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1