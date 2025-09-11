ヒロミ、ナインティナインがMCを務める日本テレビ系・秋のグルメ企画の祭典「THEグルメDAY」3時間スペシャルの放送が、9月23日（火・祝）よる8時からに決定！さらに、全参加番組＆企画を解禁！

「有吉ゼミ」（月曜よる7時放送）、「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（火曜よる7時放送）、「ぐるぐるナインティナイン」（木曜よる8時放送）、「秘密のケンミンSHOW極」（木曜よる9時放送）、「沸騰ワード10」（金曜よる7時56分放送）、「満天☆青空レストラン」（土曜よる6時30分放送）、「メシドラ」（日曜ひる12時45分放送）、「ZIP!」（月〜金曜あさ5時50分放送）の全8番組に加え、伝説の料理番組「モグモグGOMBO」（1993年〜2003年放送、MC・ヒロミ、林家正蔵）が参加。

「有吉ゼミ」のギャル曽根は「オモウマい店」の名物店を巡る超お得な食べ放題ツアーを敢行。「ぐるナイ」ゴチ全メンバーは「オモウマい店」MC小峠英二、「満天☆青空レストラン」MC宮川大輔をむかえ、「オモウマい店」で史上最安値ゴチ。「沸騰ワード10」航空ステータス修行旅シリーズでおなじみの風間俊介と「秘密のケンミンSHOW極」MCの爆笑問題・田中裕二は弾丸空港メシ旅…など「THEグルメDAY」でしか見ることができない特別なコラボ企画が目白押し！

「モグモグGOMBO」は22年の時を経て、MCのヒロミと林家正蔵が再タッグを組み、一夜限りの復活！土屋アンナ親子、元メジャーリーガーの川粼宗則親子、原口あきまさ親子が参戦。子供たちが見届け助っ人の伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）とともに料理をし、親への感謝を伝える1品を届ける。

さらに、スタジオでは「有吉ゼミ」「オモウマい店」「ぐるナイ」「秘密のケンミンSHOW極」「沸騰ワード10」「メシドラ」「ZIP!」から総勢23人のゲストが集結し、グルメをめぐるハプニング映像やクイズで盛り上がる！

そして、9月22日（月）〜9月28日（日）の7日間、TAKANAWA GATEWAY CITYにて今月本格開業する「ニュウマン高輪」1Fの高輪リンクライン（屋外）では、フードフェス「日テレ THEグルメDAYフェス」を開催。日本テレビの番組やコンテンツが関わるコラボフードトラックやブースが複数出店する（入場は無料）。こちらもお楽しみに！

■出演者一覧

【MC】

ヒロミ ナインティナイン

【スタジオゲスト】

有吉ゼミチーム：ギャル曽根 トム・ブラウン

オモウマい店チーム：ヒコロヒー ほか「オモウマい店」店主

ぐるナイチーム：高橋文哉 羽鳥慎一 長谷川雅紀（錦鯉） 酒井貴士（ザ・マミィ）

秘密のケンミンSHOW極チーム：井森美幸 ゆうちゃみ タイムマシーン3号

沸騰ワード10チーム：矢田亜希子 小沢真珠 岩田絵里奈アナ

メシドラチーム：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

ZIP!チーム：池田航 伊藤楽 水卜麻美アナ

【VTR】

オモウマい店×有吉ゼミ：ギャル曽根 セイヤ（キュウソネコカミ） ジョイマン 加地亮 トム・ブラウン

オモウマい店×ゴチになります！×満天☆青空レストラン：ナインティナイン 羽鳥慎一 増田貴久 高橋文哉 小芝風花 白石麻衣 せいや（霜降り明星） ／ 小峠英二 ／ 宮川大輔

モグモグGOMBO特別編：ヒロミ 林家正蔵 土屋アンナ親子 川粼宗則親子 原口あきまさ親子 伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）

沸騰ワード10航空修行旅×ケンミンご当地グルメ弾丸ツアー：田中裕二（爆笑問題） 風間俊介 バービー 山之内すず ハシヤスメ・アツコ

