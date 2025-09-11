　11日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6302枚だった。うちプットの出来高が3347枚と、コールの2955枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の385枚（23円安26円）。コールの出来高トップは4万4000円の587枚（35円安175円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　51000　
　　 4　　　 0　　　 1　　47000　
　 203　　　 0　　　 1　　46250　
　　77　　　-1　　　 1　　46000　
　　18　　　-2　　　 2　　45750　
　　14　　　-1　　　 3　　45625　
　　96　　　-3　　　 4　　45500　
　　44　　　-4　　　 5　　45375　
　　94　　　-3　　　 9　　45250　
　　35　　　 0　　　17　　45125　
　 496　　　+2　　　24　　45000　　1020 　　　　　　　37　
　　37　　　-3　　　25　　44875　
　 127　　 -13　　　25　　44750　
　　54　　 -16　　　35　　44625　
　 404　　 -24　　　47　　44500　　 585 　　-365　　　17　
　　45　　 -22　　　67　　44375　
　 225　　 -28　　　92　　44250　
　　68　　 -25　　 130　　44125　　 310 　　-140　　　14　
　 587　　 -35　　 175　　44000　　 250 　　 -80　　　96　
　　76　　 -35　　 225　　43875　　 220 　　 -45　　　79　
　　80　　 +45　　 385　　43750　　 165 　　 -45　　 106　
　　44　　 +65　　 475　　43625　　 125 　　 -40　　　51　
　　73　　　 0　　 510　　43500　　　90 　　 -40　　 252　
　　　　　　　　　　　　　43375　　　62 　　 -53　　　54　
　　 9　　 +45　　 730　　43250　　　50 　　 -31　　 139　
　　　　　　　　　　　　　43125　　　40 　　 -21　　　49　
　　25　　+140　　1060　　43000　　　26 　　 -23　　 385　
　　　　　　　　　　　　　42875　　　20 　　 -20　　　98　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　20 　　 -10　　 139　
　　 1　　+240　　1270　　42625　　　12 　　 -12　　　58　
　　 4　　 +75　　1465　　42500　　　 9 　　 -10　　 248　
　　　　　　　　　　　　　42375　　　 9 　　　-7　　　51　
　　　　　　　　　　　　　42250　　　 8 　　　-5　　　89　
　　　　　　　　　　　　　42125　　　 7 　　　-4　　　34　
　　 6　　+240　　2000　　42000　　　 3 　　　-6　　 141　
　　 2　　　　　　2090　　41875　　　 5 　　　-3　　　49　
　　 1　　+550　　2160　　41750　　　 4 　　　-2　　　10　
　　　　　　　　　　　　　41625　　　 4 　　　-3　　 115　
　　 1　　 +80　　2435　　41500　　　 2 　　　-3　　　71　
　　　　　　　　　　　　　41375　　　 3 　　　-2　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　 3 　　　-1　　　17　
　　　　　　　　　　　　　41125　　　 2 　　　-2　　　20　
　　 1　　+120　　2850　　41000　　　 2 　　　-2　　　67　
　　　　　　　　　　　　　40875　　　 3 　　　-1　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　 2 　　　-1　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　40625　　　 2 　　　-1　　　21　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　 1 　　　-2　　　44　
　　　　　　　　　　　　　40375　　　 2 　　　-1　　　30　