日経225オプション9月限（11日夜間） 4万4000円コールが出来高最多587枚
11日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6302枚だった。うちプットの出来高が3347枚と、コールの2955枚を上回った。プットの出来高トップは4万3000円の385枚（23円安26円）。コールの出来高トップは4万4000円の587枚（35円安175円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 51000
4 0 1 47000
203 0 1 46250
77 -1 1 46000
18 -2 2 45750
14 -1 3 45625
96 -3 4 45500
44 -4 5 45375
94 -3 9 45250
35 0 17 45125
496 +2 24 45000 1020 37
37 -3 25 44875
127 -13 25 44750
54 -16 35 44625
404 -24 47 44500 585 -365 17
45 -22 67 44375
225 -28 92 44250
68 -25 130 44125 310 -140 14
587 -35 175 44000 250 -80 96
76 -35 225 43875 220 -45 79
80 +45 385 43750 165 -45 106
44 +65 475 43625 125 -40 51
73 0 510 43500 90 -40 252
43375 62 -53 54
9 +45 730 43250 50 -31 139
43125 40 -21 49
25 +140 1060 43000 26 -23 385
42875 20 -20 98
42750 20 -10 139
1 +240 1270 42625 12 -12 58
4 +75 1465 42500 9 -10 248
42375 9 -7 51
42250 8 -5 89
42125 7 -4 34
6 +240 2000 42000 3 -6 141
2 2090 41875 5 -3 49
1 +550 2160 41750 4 -2 10
41625 4 -3 115
1 +80 2435 41500 2 -3 71
41375 3 -2 4
41250 3 -1 17
41125 2 -2 20
1 +120 2850 41000 2 -2 67
40875 3 -1 2
40750 2 -1 8
40625 2 -1 21
40500 1 -2 44
40375 2 -1 30
