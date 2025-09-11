　11日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1288枚だった。うちプットの出来高が695枚と、コールの593枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の102枚（10円高130円）。コールの出来高トップは4万6000円の142枚（変わらず225円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　+1　　　 2　　55000　
　　 3　　　 0　　　 4　　52000　
　　 8　　　+1　　　 8　　51000　
　　55　　　+2　　　15　　50000　
　　23　　　+2　　　29　　49000　
　　83　　 -12　　　45　　48000　
　 133　　 -15　　 100　　47000　
　 142　　　 0　　 225　　46000　
　　 8　　 +30　　 280　　45750　
　　 2　　　 0　　 285　　45625　
　　17　　 +40　　 340　　45500　
　　 5　　 +40　　 390　　45250　
　　 2　　 +55　　 425　　45125　
　　73　　 -10　　 425　　45000　
　　 3　　　　　　 495　　44875　
　　 1　　 +20　　 520　　44750　
　　 8　　 +25　　 610　　44500　
　　 1　　 +10　　 645　　44375　
　　 8　　 +55　　 710　　44250　
　　14　　 +25　　 775　　44000　　1120 　　-185　　　15　
　　　　　　　　　　　　　43875　　1085 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43750　　1090 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 915 　　 -35　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43250　　 880 　　-155　　　 2　
　　 2　　 +70　　1400　　43000　　 710 　　 -60　　　19　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 570 　　 -25　　　10　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 520 　　 -10　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 440 　　 -25　　　43　
　　　　　　　　　　　　　41875　　 470 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41750　　 435 　　 +15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41625　　 400 　　 -50　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 345 　　 -35　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 305 　　 -20　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 280 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　40750　　 270 　　　+5　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40625　　 230 　　 -15　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40500　　 210 　　 -10　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 190 　　　-5　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40125　　 180 　　 -15　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 180 　　　+5　　　53　
　　　　　　　　　　　　　39875　　 175 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39500　　 135 　　 -10　　　29　
　　　　　　　　　　　　　39375　　 155 　　 +15　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 130 　　 +10　　 102　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 105 　　　+6　　　39　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　80 　　　-5　　　14　
　　　　　　　　　　　　　37625　　　69 　　　-7　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　67 　　　-6　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　37250　　　69 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　60 　　　-5　　　22　