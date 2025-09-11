日経225オプション10月限（11日夜間） 4万6000円コールが出来高最多142枚
11日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1288枚だった。うちプットの出来高が695枚と、コールの593枚を上回った。プットの出来高トップは3万9000円の102枚（10円高130円）。コールの出来高トップは4万6000円の142枚（変わらず225円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 +1 2 55000
3 0 4 52000
8 +1 8 51000
55 +2 15 50000
23 +2 29 49000
83 -12 45 48000
133 -15 100 47000
142 0 225 46000
8 +30 280 45750
2 0 285 45625
17 +40 340 45500
5 +40 390 45250
2 +55 425 45125
73 -10 425 45000
3 495 44875
1 +20 520 44750
8 +25 610 44500
1 +10 645 44375
8 +55 710 44250
14 +25 775 44000 1120 -185 15
43875 1085 1
43750 1090 2
43500 915 -35 2
43250 880 -155 2
2 +70 1400 43000 710 -60 19
42500 570 -25 10
42250 520 -10 7
42000 440 -25 43
41875 470 1
41750 435 +15 5
41625 400 -50 1
41500 345 -35 7
41250 305 -20 5
41000 280 0 13
40750 270 +5 2
40625 230 -15 7
40500 210 -10 10
40250 190 -5 1
40125 180 -15 9
40000 180 +5 53
39875 175 0 1
39500 135 -10 29
39375 155 +15 5
39000 130 +10 102
38500 105 +6 39
38000 80 -5 14
37625 69 -7 1
37500 67 -6 5
37250 69 +1 3
37000 60 -5 22
