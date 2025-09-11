日経225オプション11月限（11日夜間） 5万円コール79円
11日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は29枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の7枚（2円高79円）だった。プットのの合計出来高は11枚。プットの出来高トップは1万円の7枚（変わらず3円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -2 23 52000
7 +2 79 50000
3 +5 125 49000
1 +10 210 48000
4 -10 340 47000
2 +35 530 46000
42500 980 1
42000 840 -25 2
20000 12 +2 1
10000 3 0 7
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -2 23 52000
7 +2 79 50000
3 +5 125 49000
1 +10 210 48000
4 -10 340 47000
2 +35 530 46000
42500 980 1
42000 840 -25 2
20000 12 +2 1
10000 3 0 7
株探ニュース