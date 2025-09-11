　11日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の夜間取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は29枚だった。コールの合計出来高は18枚。コールの出来高トップは5万円の7枚（2円高79円）だった。プットのの合計出来高は11枚。プットの出来高トップは1万円の7枚（変わらず3円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-2　　　23　　52000　
　　 7　　　+2　　　79　　50000　
　　 3　　　+5　　 125　　49000　
　　 1　　 +10　　 210　　48000　
　　 4　　 -10　　 340　　47000　
　　 2　　 +35　　 530　　46000　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 980 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 840 　　 -25　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　+2　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 3 　　　 0　　　 7　


