お笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃん（34）が10日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（後11・45）に出演。離婚していたことを明かした。

この日は人気企画「達成したら即帰宅」に挑戦。指輪を投げ、3メートル先にある指にはめる競技では、愛を告白してから投げるという“課題”を与えられたが「初めて言うんですけど…僕、バツイチなんですよね」と語った。

大ちゃんは22年8月15日に結婚しており、共演者が「えっ…」と絶句すると「今、テレビで初めて言った」とぽつり。

お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一は「絶対発表する場所、ここちゃうで」と言うと「いや、僕はかまいガチで発表すると決めていたんで」と言い、「昨年に離婚」とテロップが出た。

大ちゃんは「こんな僕を愛してくれてありがとう」と言いながら、指輪を投げたが外れ、共演者から「切なっ」の声。濱家から「どこで発表してんのや」と言われ「今かなって思ったんです」と答えていた。

大ちゃんは22年8月15日に一般女性との結婚を発表。笑顔いっぱい、いっぱい、いっぱいの家庭を築きたいを思います」とし、保証人は、芸人を始めた頃から世話になっていたお笑いコンビ「土佐兄弟」の有輝に頼んだと明かしていた。