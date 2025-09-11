◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）

11日からはオープニングラウンドを突破した各組の上位3チームがスーパーラウンド。下位3チームが順位決定戦に分かれて行われるU-18野球ワールドカップ。オープニングラウンドで対戦した相手との勝敗はそのまま持ち込まれます。

日本はオープニングラウンドのグループAを5戦全勝で突破。スーパーラウンドは、韓国とプエルトリコに勝利した2勝0敗からスタート。スーパーラウンドではアメリカ、パナマ、チャイニーズ・タイペイと戦います。

そのスーパーラウンド初戦の相手はアメリカ。アメリカもオープニングラウンドのグループBを日本同様5戦全勝で突破。今大会、無敗同士の対戦となります。スーパーラウンドの上位2チームが決勝進出、3〜4位のチームは3位決定戦に進みます。



▽11日の対戦カード

【スーパーラウンド】

プエルトリコ − パナマ

チャイニーズ・タイペイ − 韓国

日本 − アメリカ

【順位決定戦】

中国 − 南アフリカ

ドイツ − イタリア

オーストラリア − キューバ

▽日本の日程＆結果＜オープニングラウンド＞5日 ○ 4−1 イタリア6日 ○ 4−2 韓国7日 ○ 3−0 キューバ8日 ○ 10−0 南アフリカ9日 ○ 3−0 プエルトリコ＜スーパーラウンド＞11日 アメリカ12日 パナマ13日 チャイニーズ・タイペイ