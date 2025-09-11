武田久美子57歳、貝殻柄の水着で魅了 「スタイル抜群」「写真集出して」 ネット衝撃
女優・武田久美子が10日、自身のインスタグラムを更新。水着姿を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】武田久美子57歳が「スタイル抜群」 圧倒的に魅力的な“水着姿”も（8枚）
アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴ在住の武田。娘との仲睦まじい様子や、アメリカでの日常をSNSに投稿し注目を集めている。
今回は「久しぶりに水着になりました 選んだビキニは白の貝殻プリント 楽しい夏の思い出です」とつづり、プールを満喫するショットを複数枚投稿。サングラスをかけ、夏全開の姿を見せた。ファンからは「綺麗すぎ」「スタイル抜群」「最高」などのコメントが集まっている。
引用：「武田久美子」インスタグラム（＠kumikotakedaofficial）
