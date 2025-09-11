Snow Man・岩本照主演『恋する警護24時』season2、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹らおなじみメンバー再集結！
岩本照主演のドラマ『恋する警護24時』season2（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）が、10月17日より放送されることが決定。さらに、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹らおなじみの警護メンバーが再集結し、夏生大湖、板尾創路ら新キャストが出演することが明らかになった。
【写真】『恋する警護24時』続編、岩本照の新たなバディは成海璃子！ 凄腕ボディガードに
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディー。season2では、恋も事件も放送時間もスケールアップする。
このたび、前作で視聴者を魅了してきた警護チームの仲間たち、藤原丈一郎、今野浩喜、そして松下由樹というおなじみのメンバーの続投が決定。さらに、夏生大湖（なつき・おみ）、板尾創路という強力な新キャストが加わることが明らかになった。
season2では、辰之助が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制で再始動。新メンバーも加わって規模を拡大した警護チームだが、なかなか足並みが揃わない。さらに辰之助は、新たなバディ・三雲千早（成海璃子）とことあるごとに衝突し、チームワークが不可欠な任務遂行は前途多難となる。
一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）はイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間の時差を抱えた遠距離恋愛に突入。恋に、警護に――数々の試練が辰之助を待ち受ける。
そんな辰之助を支えるのが、合併前から行動を共にしてきた、なにわ男子・藤原演じる後輩ボディガード・原湊だ。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルを兼ね備えた頼もしい存在。さらに辰之助とは正反対に、女性との接し方もうまくモテるため、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助を尻をたたきながら応援する。変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露する。「原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたい」と意気込む藤原が、どんな進化を見せてくれるのか期待される。
辰之助の1年先輩ボディガード・椎谷厚徳役の今野も続投決定。忍耐力が人一倍強く、どんな警護場面でも動じない強者だが、抜けているところもあり、後輩の辰之助に怒られることもしばしば。しかし、どこから入手するのか分からないほどの情報通で、ミステリアスな一面も持つ。これまで恋にはまったく無縁だった椎谷だが、season2では婚活に目覚め、恋が始まる…かも!?
警護チームを時に叱咤激励しつつ温かく見守ってきた、松下演じる社長・塚本和江も再登場。合併によって大きくなった「ラッコアラ警備保障」の社長として、たびたび問題が生じる警護チームをまとめ上げていく。
さらに、season2から加入する新キャストが物語をいっそう盛り上げる。その1人が久我一刀役の夏生だ。2022年に『六本木クラス』で俳優デビューした夏生は、連続ドラマ初レギュラー出演となった『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』や『御上先生』をはじめ、デビューからわずか2年の間に話題作へ立て続けに抜てきされ、今最も勢いのある若手俳優として注目を集めている。
そんな夏生が演じる久我は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているが、元「RACCO警備保障」のメンバーには心を開かず、愛想もない。特に湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある因縁が…？
今や俳優としてだけでなく監督としても高く評価される大ベテラン・板尾も参戦。板尾が演じるのは、辰之助の亡き父（元警察官）の同僚で、現在は辰之助たち警護チームが訓練を行う警備学校に勤務する梶原昌司。警察官時代、連続強盗殺人事件の犯人とされた大学生を逮捕したものの、無罪となり釈放されることに。しかし、世間の注目を浴びたことでこの大学生は誹謗中傷や殺害予告にさらされてしまい、梶原は謝罪の気持ちから辰之助たち「ラッコアラ警備保障」に警護を依頼するが…。
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時』season2は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週金曜23時15分放送。
※藤原丈一郎、今野浩喜ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■藤原丈一郎（原湊・役）
――season2が決まったときの思いを教えてください。
前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。
――今作でチャレンジしてみたい事やパワーアップしたいことはありますか？
またアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから５秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！ もちろん原湊の可愛らしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。きっと第1話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！
■今野浩喜（椎谷厚徳・役）
――前作で思い出に残っていることはありますか？
前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。
――撮影期間中に共演者としてみたいことはありますか？ ちなみに、岩本さんは「しい様（＝今野）とキャンプしたい」と言っていました。
そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
みなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！ みなさん、最後までお楽しみに！
■夏生大湖（久我一刀・役）
――season2に出演することが決まりましたが、『恋する警護24時』の印象を教えてください。
前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当に嬉しく、season2という責任も感じています。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
やっぱり一番楽しみなのはアクションです！ 僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中に馴染み、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！
■板尾創路（梶原昌司・役）
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。
■松下由樹（塚本和江・役）
――前作で思い出に残っていることはありますか？
「北沢はうちのエースです」というセリフです。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
みなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！
――視聴者へメッセージをお願いします。
規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。
【写真】『恋する警護24時』続編、岩本照の新たなバディは成海璃子！ 凄腕ボディガードに
2024年1月期に誕生した『恋する警護24時』は、事件を追う考察あり、迫力のアクションあり、そしてヒロインの弁護士・岸村里夏（白石麻衣）とのひと筋縄ではいかない恋ありの考察系アクション・ラブコメディー。season2では、恋も事件も放送時間もスケールアップする。
season2では、辰之助が所属していた「RACCO警備保障」が「コ・アラセキュリティ」と合併し、「ラッコアラ警備保障」として新体制で再始動。新メンバーも加わって規模を拡大した警護チームだが、なかなか足並みが揃わない。さらに辰之助は、新たなバディ・三雲千早（成海璃子）とことあるごとに衝突し、チームワークが不可欠な任務遂行は前途多難となる。
一方、弁護士・岸村里夏（白石麻衣）はイギリス・ロンドンへ留学することになり、辰之助と里夏は8時間の時差を抱えた遠距離恋愛に突入。恋に、警護に――数々の試練が辰之助を待ち受ける。
そんな辰之助を支えるのが、合併前から行動を共にしてきた、なにわ男子・藤原演じる後輩ボディガード・原湊だ。愛嬌があり明るい性格で、俊敏な動きと動物的勘、そして意外にも高いITスキルを兼ね備えた頼もしい存在。さらに辰之助とは正反対に、女性との接し方もうまくモテるため、里夏との恋がなかなか進展しない辰之助を尻をたたきながら応援する。変わらず“愛され年下キャラ”は健在だが、新警護チームでは後輩もでき、成長した一面も披露する。「原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたい」と意気込む藤原が、どんな進化を見せてくれるのか期待される。
辰之助の1年先輩ボディガード・椎谷厚徳役の今野も続投決定。忍耐力が人一倍強く、どんな警護場面でも動じない強者だが、抜けているところもあり、後輩の辰之助に怒られることもしばしば。しかし、どこから入手するのか分からないほどの情報通で、ミステリアスな一面も持つ。これまで恋にはまったく無縁だった椎谷だが、season2では婚活に目覚め、恋が始まる…かも!?
警護チームを時に叱咤激励しつつ温かく見守ってきた、松下演じる社長・塚本和江も再登場。合併によって大きくなった「ラッコアラ警備保障」の社長として、たびたび問題が生じる警護チームをまとめ上げていく。
さらに、season2から加入する新キャストが物語をいっそう盛り上げる。その1人が久我一刀役の夏生だ。2022年に『六本木クラス』で俳優デビューした夏生は、連続ドラマ初レギュラー出演となった『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』や『御上先生』をはじめ、デビューからわずか2年の間に話題作へ立て続けに抜てきされ、今最も勢いのある若手俳優として注目を集めている。
そんな夏生が演じる久我は、「コ・アラセキュリティ」から千早と共にやってきた新人ボディガード。千早のことは信頼しているが、元「RACCO警備保障」のメンバーには心を開かず、愛想もない。特に湊に対しては敵意むき出しで、実は過去にある因縁が…？
今や俳優としてだけでなく監督としても高く評価される大ベテラン・板尾も参戦。板尾が演じるのは、辰之助の亡き父（元警察官）の同僚で、現在は辰之助たち警護チームが訓練を行う警備学校に勤務する梶原昌司。警察官時代、連続強盗殺人事件の犯人とされた大学生を逮捕したものの、無罪となり釈放されることに。しかし、世間の注目を浴びたことでこの大学生は誹謗中傷や殺害予告にさらされてしまい、梶原は謝罪の気持ちから辰之助たち「ラッコアラ警備保障」に警護を依頼するが…。
金曜ナイトドラマ『恋する警護24時』season2は、テレビ朝日系にて10月17日より毎週金曜23時15分放送。
※藤原丈一郎、今野浩喜ほかのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■藤原丈一郎（原湊・役）
――season2が決まったときの思いを教えてください。
前作が終わったあとに照くんと「またやりたいよね」という話をしていたのですが、まさかこんなにすぐ実現できるとは思っていなかったので、今回のお話を聞いたときは驚きとうれしさがありました。
――今作でチャレンジしてみたい事やパワーアップしたいことはありますか？
またアクションシーンがあるので、「よっしゃ、やるぞ！」という思いで練習させていただいています。前作の終盤でめちゃくちゃ楽しみにしていたアクションシーンがあったのですが、僕は登場してから５秒でやっつけられて終わってしまったので、season2ではどうにかアクションシーンを盛りだくさんにしていただけたら！ もちろん原湊の可愛らしい部分もみなさんに楽しんでいただきたいのですが、それ以上にたくましくなった原湊をアクションシーンで表現できたらなと思います。また前作で新人だった湊が今作では後輩もできるので、アイドルとして後輩ができたときの感情を思い出しながら作品に取り入れて、成長した新しい表情もお見せしたいですね。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
照くんの座長っぷりを再び見られるのがとても楽しみです。前回は照くんがすごい差し入れをしてくださったので、照くんには早速「差し入れよろしくお願いします！」と伝えておきました（笑）。僕も大阪人ならではの“たこ焼きを作る”という差し入れをさせていただいたのですが、今回も、もしかしたらどこかのタイミングでたこ焼きを出店するかもしれません！
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2につながったということは、それだけ視聴者のみなさんが楽しみにしてくださっていたという証でもあると思うので、「season2をやるよ」と発表できることがうれしいです。きっと第1話が放送されたら、みなさんがSNSなどでいろいろ感想をつぶやいてくれると思うのですが、その声がダイレクトに届くので、今からわくわくしています。season2は原湊がパワーアップした姿を精いっぱいみなさんにお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。頑張ります！
■今野浩喜（椎谷厚徳・役）
――前作で思い出に残っていることはありますか？
前作の撮影では、プロデューサーの神田さんによく「かわいい、かわいい」と言われていたのですが、そう言われることに慣れていないからどうしていいか分からず、困惑したことを覚えています（笑）。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
前回、岩本さんがキッチンカーやカフェカーを差し入れしてくれたので、岩本さんにプレッシャーを感じてほしくはないけど、今回も楽しみですね。ただ、今回の撮影現場にキッチンカーを置ける場所があるかどうか…それだけが心配です。
――撮影期間中に共演者としてみたいことはありますか？ ちなみに、岩本さんは「しい様（＝今野）とキャンプしたい」と言っていました。
そもそも岩本さんはあんなにアイドルとしても忙しいのに、そんな暇があるのかな。一緒に行って日帰りで帰られるのは嫌だし…。でも、休みがあればもちろん合わせます。その前に、みんな「しい様」と呼んでくれるのはありがたいですけど、season2には（芸人として大先輩の）板尾さんがいらっしゃるので、板尾さんの前でだけは「しい様」と呼ばないでほしいです（笑）。その呼び名を受け入れている姿を見られるのはちょっと恥ずかしいですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
みなさんお待ちかねの、あの“しい様”が帰ってきましたよ！ みなさん、最後までお楽しみに！
■夏生大湖（久我一刀・役）
――season2に出演することが決まりましたが、『恋する警護24時』の印象を教えてください。
前作を拝見していて一番強く感じたのは、作品全体に漂う“ファミリー感”です。登場人物それぞれが信頼し合い、温かい絆で結ばれていて、その中にいるだけで安心できるような雰囲気がありました。そんなチームに自分も新たに加わることができて本当に嬉しく、season2という責任も感じています。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
やっぱり一番楽しみなのはアクションです！ 僕自身、アクション経験が多くはないので「ちゃんとついていけるかな…」という不安があります。ただ、それ以上にワクワクする気持ちが強いです。きっとアクションの中にもチームワークの大切さが表れると思うので、現場で学びながら全力で取り組んでいきたいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2から新しく参加させていただきますが、まずは温かい雰囲気に満ちた警護チームの一員として、早く溶け込むことを目標にしています。前作からご覧になっている方にとってはすでに“家族”のような存在だと思うので、僕自身もその輪の中に馴染み、視聴者の皆さんからも受け入れていただけるようなキャラクターを作っていきたいです。ぜひ最後まで見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！
■板尾創路（梶原昌司・役）
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
僕は、現場に午後入りして夕方には終わるスケジュールと聞いているので、楽しみですね（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いします。
season2まで続いているドラマなので、間違いなく面白い作品だと思いますが、前作よりさらに面白くなって視聴者のみなさんに楽しんでもらえるように、一役として頑張ります。よろしくお願いします。
■松下由樹（塚本和江・役）
――前作で思い出に残っていることはありますか？
「北沢はうちのエースです」というセリフです。
――season2の撮影で楽しみにしていることはありますか？
みなさんのアクションシーンをとても楽しみにしています！
――視聴者へメッセージをお願いします。
規模も大きくなり、私自身もドラマを見るのをとても楽しみにしています。season2では辰之助がどのような警護をするのか、どんなキュンがあるのか、みなさんどうぞ期待して待っていてください。