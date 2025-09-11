My Hair is Bad、＜三燦燦＞への意気込みなども語るYouTubeラジオ企画第9弾をプレミア公開
My Hair is Badが9月11日20:00から、恒例YouTubeラジオ企画第9弾『My Hair is Badの飛んでけオンエア #9』をプレミア公開する。
同番組では、今年4月から8月にかけて行われた7年ぶりの全国ホールツアー＜シンパシーホームランツアー＞の想い出を振り返りつつ、事前にメール募集したシンパシーエピソードに応えていく。また、10月からスタートするマイヘア主催イベント＜三燦燦＞への意気込みなども語られる予定だ。
3ピースロックバンド × 3ヶ所のライブハウスで行われるマイヘア主催イベント＜三燦燦＞第2弾は、10月2日の札幌・Zepp SapporoにENTH、10月7日の愛知・Zepp NagoyaにPEDRO、11月3日の広島・BLUE LIVEにw.o.d.、といった三者三様のアーティストをゲストに迎える。
■【YouTubeラジオ】 My Hair is Badの飛んでけオンエア #9
2025年月9月11日(木)20時〜プレミア公開
https://youtu.be/dVd0CqnpReg
■＜My Hair is Bad presents「三燦燦 vol.2」＞
10月2日(木) 北海道・Zepp Sapporo
open17:30 / start18:30
w/ ENTH
10月7日(火) 愛知・Zepp Nagoya
open17:30 / start18:30
w/ PEDRO
11月3日(月) 広島・BLUE LIVE
open17:30 / start18:30
w/ w.o.d.
【プレリザーブ先行(チケットぴあ)】
受付期間：9/8(月)11:00〜9/16(火)11:00
受付URL：https://w.pia.jp/t/myhairisbad-hk/
【プレオーダー2次先行(イープラス)】
受付期間：9/8(月)11:00〜9/15(月)23:59
受付URL：https://eplus.jp/mhib-2025/sansansan/
