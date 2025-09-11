TBSのイケメンアナウンサー、超カッコいいボディビルポーズを披露「上半身だけじゃなく下半身もガッチリしてて素敵」
TBSアナウンサーの齋藤慎太郎が、11日までにインスタグラムを更新。カッコいいボディビルポーズを披露し、ファンを魅了した。
【別カット】齋藤慎太郎アナの見事な「モスト・マスキュラー」（ほか3枚）
フィジーク大会に出場したこともある齋藤アナは「先日の収録で、岡田先生にボディビルポーズをたくさん教えていただきました！！ YouTubeでその模様が見られますので、ぜひcross digをご覧ください」とつづり、ボディビルポーズをとる複数のカットを公開。「アブドミナル・アンド・サイ」や「モスト・マスキュラー」を披露する齋藤アナの身体は、上半身も下半身もバキバキでたくましい。
コメント欄にはファンから「齋藤アナ相変わらずボディーキープしててカッケ〜」「上半身だけじゃなく下半身もガッチリしてて素敵」「すごい筋肉ですね。格好いいです」など、絶賛の声が相次いでいる。
■齋藤慎太郎（さいとう しんたろう）
1997年4月20日生まれ。神奈川県横須賀市出身。立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科卒業。担当番組は、『KICK OFF!J』など。趣味は筋トレ（週3日／バランスの良い筋肥大を目指している）で、筋肉美が度々話題となっている。
引用：「齋藤慎太郎」インスタグラム（＠shintarosaito_）
